Musik-Tipps der Woche: Musikalischer Cat-Content und 80er-Sounds mit Lloyd Cole

Erfurt. Wir haben in die neuen Alben reingehört von Lloyd Cole und dem Berliner Duo Grateful Cat.

Das Cover des Albums "On Pain" von Lloyd Cole. Foto: Mark Dellas/Earmusic

Die Synthesizer-Phase ist bei Lloyd Cole also noch nicht vorbei. Für sein Album „On Pain“ nutzt er erneut massig synthetische Sounds und Stimmenverzerrer – die Songs flirren und surren wie nostalgisch gestimmte Glühwürmchen durch den Abendhimmel.

Coles Musik klingt durch den Technikeinsatz wie aus dem Jahrzehnt, nach dem er nie klang, obwohl seine Karriere mit den Commotions in dieser Zeit begann: den Achtzigern. Passend dazu sind die Ex-Bandkollegen Blair Cowan und Neil Clark an einigen Songs kompositorisch und im Studio beteiligt. Am Ende heult Joan Wasser aka Joan as Police Woman mit Cole in „Wolves“ den Mond an.

Lloyd Cole - "Warm by the Fire"

Grateful Cat: Definitiv keine Katzenmusik

Das Cover des Albums „Stray with me“ von Grateful Cat. Foto: Waterfall Records

Hüftschwingend und augenzwinkernd musiziert sich das Berliner Duo Grateful Cat durch sein Debütalbum. Der Cat-Content des Bandnamens wird im Tier inspirierten Titel der Platte fortgeführt: „Stray with me“ (Streune mit mir) oder im Song „I like Birds“.

Aber: Gwendolin Tägert und Franky Fuzz spielen nur ansatzweise mit der Ironie. Ihre Songs, zwischen Küchentisch und Herd entstanden, sind melodieseeliger, vergnügter und gut gemachter Sixties-Folk-Pop. Und wem diese mit viel Verve kredenzten Wohlfühlschnurren zu fellnasig verschmust sind, der hört bei der befreundeten und angeblich lärmenderen Band Motörcat rein. Kein Witz, auch die gibt es wirklich.

Grateful Cat - "I love the Birds"

