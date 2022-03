Neue Musik von Bryan Adams und Joss Stone: Auf-Nummer-sicher-Rock und Gefühle im Glitzerkleid

Erfurt. Wir haben in die neuen Alben von Bryan Adams, Shot out louds und Joss Stone reingehört.

Nach zwei Corona-Infektionen macht Berufsoptimist Bryan Adams auf seinem Album „So happy it hurts“ das, was er immer macht: Das Leben feiern mit Gute-Laune- und Schmuse-Rock.

Das Cover des Albums „So happy it hurts“ von Bryan Adams. Foto: BMG Rights Management/Warner

Er zieht sein Ding durch, was erst mal Respekt abverlangt, auch wenn sich musikalisch wieder wenig bewegt. Das Formatradio wird’s ihm danken. Sympathisch: Adams nimmt sich selbst nicht zu ernst wie im selbstironischen Song „Kick Ass“ mit John Cleese (Monty Python).

Das Cover des Albums „House“ von Shot out louds. Foto: Bud Fox Recordings/Integral/Pias

Ungewöhnlich unterschwellig düster, bedrohlich und an The Cure gemahnend beginnt „House“, die sechste Platte der Schweden von Shot out louds. Der Rest der Platte, die das Klein-Klein alltäglicher Beobachtungen seziert und live in intimer Atmosphäre eingespielt wurde, gerät deutlich optimistischer. Die Gitarren behalten ihren typisch ätherischen Klang, die Band hat den Sound aber etwas zurückgefahren, und versucht sich an großen Melodie-Momenten wie in ihrer prägenden Zeit in den Nuller Jahren.

Das Cover des Albums „Never forget my Love“ von Joss Stone. Foto: Bay Street Records/Membran /The Orchard

Satte Streicherarrangements, fette Bläsersätze und große Gefühle im Glitzerkleid: Joss Stone erweitert auf „Never forget my Love“ ihr Soul-Repertoire um einige Sound-Paletten und präsentiert sich mit Anfang 30 als musikalische Diva à la Celine Dion – nur mit mehr Groove. Der jazzhafte Einschlag und Orchesterpomp, stilsicher produziert von Ex-Eurythmic Dave Stewart, stehen ihr gut und könnten eine neue Hörerschaft erschließen, auch wenn das Schmachtende in den hohen Lagen nicht immer zur Stimme passt.