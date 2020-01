Zwei Buchläden im Eichsfeld bekommen neuen Chef

Bei Karin Bohm-Lancé gibt es in diesen Tagen ein weinendes, aber auch ein lachendes Auge. Sie hat unter anderem eine große Leidenschaft: Bücher. Diese Leidenschaft hat sie einst zu ihrem Beruf gemacht. Seit 1991 führt sie die Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt. Als 2017 die Frage im Raum stand, ob sie nicht auch in Leinefelde den vakanten Buchladen Arnold übernehmen will, zögerte sie nicht lange. In einer Stadt wie Leinefelde muss es weiter eine Buchhandlung geben, stand für sie fest. Also übernahm sie das Geschäft, gab ihm aber einen neuen Namen: „Buchwelt“. Jetzt aber, zum 1. Februar, übergibt Karin Bohm-Lancé beide Geschäfte in neue Hände.

„Ich schaffe es leider gesundheitlich nicht mehr, mich um alles zu kümmern“, sagt sie leise. Das Herz sei ihr schwer geworden. Um so glücklicher aber ist sie, dass es Steffen Preiß ist, der nun beide Geschäfte unter seine Fittiche nimmt.

Neuer Chef war früher Bankkaufmann

„Ich habe es mir gut überlegt, als Karin mich fragte“, erzählt Steffen Preiß. Dann sagte er aus tiefster Überzeugung „Ja, ich mach das.“ Der 44-Jährige ist selbst leidenschaftlicher Bücherwurm, verschlingt dicke Wälzer in der gleichen Geschwindigkeit wie Karin Bohm-Lancé. Er ist den Leinefeldern kein Unbekannter. Seit zwei Jahren, seit dem 1. Januar 2018, arbeitet er bereits in der Buchwelt. Zuvor war er Bankkaufmann und Firmenkundenberater.

„Irgendwann habe ich mir gedacht, es könnte auch noch etwas anderes im Leben geben als den Job in der Bank.“ Karin Bohm-Lancé hatte damals ein bisschen scherzhaft gesagt: „Dann fang doch bei mir an.“ Doch umso überraschter war sie, als Steffen Preiß wenige Tage später bei ihr anrief und fragte, ob das Angebot ernst gemeint sei. Und so fand er sich zwischen Sachbüchern und Fantasy-Romanen, historischen Wälzern und Regionalliteratur, zwischen Klassikern und Kinderbüchern wieder. „Bereut habe ich das noch nicht eine Sekunde.“ Er sei immer für sie da gewesen, lobt Bohm-Lancé Steffen Preiß. „Als Bankberater und später im Buchladen.“

Karin Bohm-Lancé bleibt als Angestellte

Auf Karin Bohm-Lancé aber müssen die Eichsfelder Leseratten in Zukunft trotzdem nicht verzichten. „Ich bleibe als Angestellte.“ Sie wird weiter in Heiligenstadt und Leinefelde in den Läden zu finden sein, Tipps geben, Wunschbücher bestellen und beraten. Aber das ganze kaufmännische Drumherum werde sie nicht mehr auf den Schultern haben.

„Und ich bin bereit, das zu übernehmen“, fügt Steffen Preiß mit einem Lächeln hinzu. „Viel mehr wird sich auch nicht ändern“, sagt er und schiebt den neuen Roman des Autoren-Erfolgsduos Klüpfl/Kobr an seinen Platz im Regal in der Buchwelt. „Eigentlich bleibt alles, wie es ist.“ Auch liebgewordene Aktionen wie die Theateraufführungen mit Pettersson & Findus werde es weiter geben.

Dank an ein tolles Team

Karin Bohm-Lancé ist glücklich, dass die Unternehmensnachfolge geklappt hat. Sie hätte es sonst trotz aller gesundheitlichen Hürden wohl nicht über das Herz gebracht, sich schlagartig zurückzuziehen und dem Eichsfeld gleich zwei Buchhandlungen zu nehmen. Ein großer Dank geht von ihr an alle Mitarbeiter für die großartige Zusammenarbeit in all den Jahren. „Ein großartiges Team, das in guten wie in schlechten Zeiten immer zusammengehalten hat. Wir arbeiten gern zusammen, es macht uns allen Spaß.“ Auch das Team wird bleiben, sich personell nicht verändern.

Vom 1. Februar bis zum 4. Februar bleiben beide Geschäfte geschlossen, sagt Steffen Preiß. Derweil werde für beide jeweils eine kleine Neueröffnung vorbereitet. „In Heiligenstadt am 5. Februar, in Leinefelde am 7. Februar, obwohl auch die Buchwelt schon am 5. wieder offensteht.“ Auf alle Waren, die nicht einer gesetzlichen Preisbindung unterliegen, wie es Bücher zum Beispiel tun, wird es zehn Prozent Rabatt geben, die Gäste können an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es Gutscheine zu gewinnen gibt.

Öffnungszeiten ändern sich nur geringfügig

Gutscheine, erklärt Karin Bohm-Lancé, seien drei Jahre gültig. Sie freut sich, wenn in den nächsten Tagen und Wochen noch einige Gutscheine eingelöst werden. Das mache den Wechsel etwas einfacher. Auch an den Öffnungszeiten werde sich nicht viel verändern. In der Leinefelder Buchwelt bleiben sie wie gehabt, in Heiligenstadt wird die Bücherstube täglich von 9 bis 18 Uhr und Samstags von 9 bis 12.30 Uhr für die Kunden da sein.