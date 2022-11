Vaters Vorweihnachtszeit im Kriegsgefangenenlager

Im Advent zünden die Menschen gerne Kerzen an und erinnern sich an vergangene Jahre.

Bürgel. Leser schreiben zum Advent: Barbara Künzel erinnert sich an die Briefe ihres Vaters, die er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus der Kriegsgefangenschaft schrieb.

„Noch im Januar 1945 musste mein Vater nach einer sehr kurzen Ausbildung zur Front, er war 43 Jahre alt“, schreibt Barbara Künzl aus Bürgel. Zum Glück wurde ihr Vater „gefangen genommen und musste nicht mehr schießen“. Er kam in ein Lager nach Südfrankreich. Nahe des Ortes St. Laurent de Minier leistete er Knochenarbeit in einer Mine und im Steinbruch. Nach einem schweren Unfall durfte er im Februar 1947 nach Hause. „Ich war, als er fortging, zwei Jahre alt und kannte ihn bei seiner Heimkehr nicht mehr“, so Barbara Künzl. Sie beteiligt sich mit ihren Erinnerungen und Vaters Briefen aus der Zeit an der TLZ-Aktion:

Nach langer Wartezeit bekamen wir regelmäßig Post mit vielen Gedichten und Märchen für uns vier Kinder. Besonders schwer war für die Gefangenen die Weihnachtszeit. Mein Vater liebte seine Familie sehr, zahlreiche Gedichte erzählen von seiner Sehnsucht, das Schreiben hat ihm über die schwere Zeit geholfen. Seine Zigarettenration tauschte er immer gegen Papier und Bleistiftstummel ein.

Vorweihnacht 1946 mit Knecht Ruprecht und Lichterkranz

Wir haben einen Lichterkranz geschmückt mit roten Kerzen und gehen in die Weihnachtszeit mit frohen Kinderherzen. Ein Duft vom grünen Tannenwald schwebt ahnungsvoll im Zimmer und wunderliche Schatten wirft der goldne Kerzenschimmer.

Knecht Ruprecht geht schon draußen um, am Fenster knistert’s leise: Ihr Kindlein, seid mir nicht gleich stumm, singt eine schöne Weise, ein Lied, dass unser Hoffen wacht und jedes Leid einst ende, denn auf die längste Winternacht folgt eine Sonnenwende!

Ein Brief an die Lieben zu Hause am Nikolaustag 1946

Wie liebe ich das „Ganz zu Hause sein“, wenn abends auf der Couch beim Lampenschein die Kinder lauschend um den Vater sitzen, bei einem Märchen fein die Ohren spitzen, zu dessen Schluss die Margrit seufzend meint: „Wie bin ich froh, gleich hätte ich geweint!“

Denk ich daran, wie wird es mir so warm, trüg ich mein Jüngstes wieder auf dem Arm und könnt es drücken, küssen, zärtlich herzen, dürft mit ihm spielen, heiter mit ihm scherzen, nach meinem Namen hätt ich es gefragt, so glücklich wär ich, wenn es „Vater“ sagt.

Ich möcht so gerne durch den Garten gehn und nach den Knospen an dem Kirschbaum sehn, dem Bärbelchen möcht ich die Häschen zeigen, dabei mich zärtlich auf ihr Köpfchen neigen, den Duft empfinden von dem weichen Haar – wie wohl im Herbst die Apfelernte war? – Mit dir, geliebte Frau, in stiller Nacht nach Hause gehen, wenn der Sterne Pracht uns schweigen lässt von allen Kümmernissen, vertrauend Arm in Arm und wissen, dass einer schließt des andern Liebe ein. Wie sehn ich mich nach dem „Zu Hause sein“!

Die Gedichte meines Vaters, später „ins Reine“ handgeschrieben in kleine Büchlein, berühren mich noch heute sehr, so Barbara Künzl.

