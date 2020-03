In einer Packung wurden Listerien festgestellt. Der Artikel wurde in Kaufland-Filialen ausschließlich in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verkauft.

Bakterienbelastung: Hersteller aus Thüringen ruft Knackwurst zurück

Wegen Bakterienbelastung hat die Ilmenauer Wurst GmbH Knackwurst zurückgerufen. Betroffen ist die „Thüringer Meisterknackwurst mit Knoblauch“ mit der Chargennummer 0104005010 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. April 2020, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In einer Packung wurden Listerien festgestellt. Die Knackwurst wurde in Filialen der Handelskette Kaufland ausschließlich in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verkauft. Vom Verzehr riet das Unternehmen ausdrücklich ab. Andere Wurstprodukte des Unternehmens sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Listerien sind Bakterien, die Durchfall und Fieber verursachen und für Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich werden können. Eine Listerien-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage bis zu einigen Wochen nach Infektion mit Symptomen wie Erbrechen und Durchfall und allgemeinen grippeähnlichen Symptome wie Fieber, Glieder- und Muskelschmerzen.

