Spartipps in neuer Serie: Bücken und recken am Supermarktregal

Unsere Zeitung gibt Verbrauchern Spartipps - diesmal geht es um den täglichen Einkauf.

Heute von unserer Ratgeber-Redaktion:

Viele Lebensmittel sind teurer geworden. Dabei kann man mit einigen Tricks beim Einkauf Geld sparen. So sollte man nicht nur die Preise der Packungen vergleichen, sondern die Grundpreise, auch wenn diese oft in ganz kleiner Schrift am Regal stehen: Da ergibt oft ein ganz anderes Bild.

Auch ein Blick auf die Füllmenge kann sich lohnen – auch dabei erlebt man oft Überraschungen. Und wer sich die Mühe macht, am Regal auch mal nach den oberen und unteren Reihen zu greifen, kann oft bares Geld sparen – dort stehen meist die günstigen Artikel.

