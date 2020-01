Erfurt fehlen Lebensmittelkontrolleure

Ein Restaurantbesuch gehört bei vielen Menschen zu den beliebten Freizeitvergnügen. Man möchte sich kredenzen lassen, was man selber in der heimischen Küche nicht hinbekommt oder wieder einmal den Gaumen mit einer kulinarischen Überraschung verwöhnen lassen. Der Möglichkeiten gibt es viele in Erfurt. 1649 gastronomische Betriebe – vom kleinen Bistro bis zum Restaurant mit viel Platz für Gäste – waren zuletzt gelistet. Doch nicht immer stammt alles, was auf den Tisch kommt, auch aus hygienisch unbedenklichen Küchen. Diejenigen, die davon ein Lied singen könnten, sind Erfurts Lebensmittelkontrolleure. Sieben an der Zahl.

2020 könnte eine Stelle dazukommen

„Viel zu wenig“, sagt Amtstierarzt Dr. Ulrich Kreis. Er ist Chef des Erfurter Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes. Seit 20 Jahren arbeitet er im Metier. Ihn wurmt die personelle Unterbesetzung. „60 Prozent der notwendigen Kontrollen können nicht durchgeführt werden, weil wir nicht genug Leute haben“, sagt er. Räumt aber ein, dass er, so denn der Nachtragshaushalt durchgeht, 2020 einen neuen Mitarbeiter einstellen kann. Immer noch nicht genug. Denn das, was die Kontrolleure zuweilen so vorfinden, führt mitunter zu Würgereiz. „Verstöße in der Gastronomie sind bundesweit nicht außergewöhnlich“, sagt Kreis. Die Bandbreite der Vergehen ist breit und unterschiedlich zu bewerten. Unordnung und Chaos seien Begleiterscheinungen, weil viel zu tun ist und viele Leute in den Herstellungsprozess der Speisen involviert sind. Dazu kommen technologische Fehler, die gesundheitlich relevant werden können – unterbrochene Kühlketten, falsche Abkühltemperaturen vorgekochter Speisen, mangelhafte Abdeckung, schlechte Handhygiene. „Umweltkeime sind überall. Erst wenn sie eingeschleppt werden und konzentriert auftreten, wird es gefährlich“, so der Amtsleiter.

Fünf Gaststätten wurden 2019 geschlossen

Kreis sieht die Hygienemängel als Folge von Gleichgültigkeit und Führungsschwäche im Restaurant. Wenn seine Leute Kontrollen durchführen und die Proben auffällig sind, können sie sofort handeln. Vom erhobenen Zeigefinger über Bußgelder bis hin zur Schließung der Gaststätte reicht das Spektrum. Dichtmachen zur Disziplinierung – die Ultima Ratio. 2018 ist das zwei Mal passiert, letztes Jahr fünf Mal. Eine Gulaschkanone und ein deutscher Imbiss und im Dezember eine chinesische Kochküche wurden aus dem Verkehr gezogen. Ebenso ein Backwarenstand und ein Fleischer im Thüringenpark. Man erinnert sich – Mäusebefall. In dem Fall wurde auf eine Strafanzeige verzichtet, so Kreis, weil rechtlich keine Handhabe bestand. Trotzdem hagelte es kräftige Bußgelder für den lukullischen Tummelplatz der kleinen Nager. Beide Verkaufsstellen konnten nach grundlegenden Änderungen aber wieder öffnen. Man solle sich jedoch keiner Illusion hingeben. Mäuse seien in solch großen Einkaufszentren keine Seltenheit, so Kreis.

Derzeit acht Sünder-Einträge auf der Internetseite der Stadt

Ein Fall landete voriges Jahr sogar vor Gericht, wurde dann aber mit einer hohen Geldstrafe beendet. Es handelte sich um das Waldkasino. Zwei Mal hatten dort Gäste eine Jägerpfanne verzehrt und daraufhin starke gesundheitliche Beschwerden bekommen. Etwas umständlich zu finden auf der Internetseite der Stadt Erfurt (Suche eingeben: Information der Öffentlichkeit Hygieneverstöße) sind andere Fälle, bei denen mehr als 350 Euro Geldstrafe fällig wurden. Dort finden sich aktuell acht Einträge (wieder zwei Mal das Waldkasino, Restaurant Valentino, Restaurant Espitas, Fleischverarbeitung Zitzmann, Burger King, Restaurant Classico, Dominos Pizza). Die Ursache im Waldkasino war übrigens die zu lange Abkühlzeit der Jägerpfanne. Es bildeten sich Keime, die dann einigen Gästen übel auf den Magen schlugen. Vier von ihnen hatten sich beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gemeldet. Erst dadurch sei alles publik geworden. „Wir sind für jeden präzisen Hinweis mit klaren Informationen dankbar“, sagt der Amtsleiter. Inzwischen hat das Restaurant einen Schockfroster angeschafft, der dieses Problem – denn vor allem in großen Restaurantbetrieben wird viel vorgekocht und zwischengelagert - nicht mehr aufkommen lässt.

Betrug als „Beifang“

Bei den Kontrollen stoßen seine Mitarbeiter zuweilen auf „Beifänge“, sprich Betrugsversuche. Minderwertiger Fisch wird als richtig teure Seezunge verkauft, der Hirschbraten entpuppt sich als Rindfleisch, der Käse auf der Pizza war irgendwas, nur nicht das, was auf der Speisekarte stand. Bundesweit usus. Der Fall mit der falschen Seezunge, aufgetreten in einem Restaurant am Domplatz, sei von der Staatsanwaltschaft Erfurt jedoch eingestellt worden. Weil sich der Beschuldigte ahnungslos gab. Amtstierarzt Ulrich Kreis hat da so seine Probleme mit den Strafverfolgern, die aus seiner Sicht solche Delikte gern einstellen. „Mein Eindruck, solche Sachen rangieren dort ganz weit hinten, weil die üblichen Straftaten Priorität haben“, sagt er. Ein Gespräch im Dezember mit mehreren Staatsanwälten habe bei ihm diesen Eindruck vermittelt. Was in der Gastronomie auffalle, zähle halt nur zum sogenannten Nebenstrafrecht, dass eben auch nur als Nebensache verfolgt werde. Der Verbraucherschutz verkomme hier zum Lippenbekenntnis, da es keine abschreckende Wirkung – die einzige, die aber bei solchen Delikten helfe – gebe. Und das, was sichtbar werde, sei nur die Spitze des Eisberges, so Kreis.

Jeder kann Gastronom werden – ohne Prüfung

Was Kerstin Zahn (53), Lebensmittelkontrolleurin, bestätigt. Sie hat einen großen Erfahrungsschatz, ist schon seit 1985 in dem Metier tätig. Die Nachlässigkeiten würden zunehmen, so ihre Beobachtung. Was auch daran liege, dass man keine Qualifikation vorweisen müsse, wenn man in die Gastronomie gehe. Wenn sie essen gehe, laufe bei ihr da automatisch ein Film im Hintergrund mit – Gesamtbild, Anordnung, Konzept, Sauberkeit, Tresen, Gläser, Besteck, optische Erscheinung des Personals; saubere, gepflegte Hände. Es gebe in Erfurt Gaststätten, die sie lieber meiden würde, gibt sie zu. Vor 1990 sei es doch etwas geordneter zugegangen, sagt sie. Man konnte nicht eben mal so eine Gaststätte eröffnen, musste viele Prüfungen vorweisen. Außerdem: Es gab auch weniger Zutaten, das Sortiment war überschaubar. Was Fehler schon im Vorhinein minimierte. Nur an eine einzige – wenn auch nur kurzzeitige – Schließung kann sie sich erinnern. An die aber ganz genau. Da habe es in den 80er-Jahren ein Konditoreigeschäft auf dem Anger gegeben, bei dem am Morgen Mäuse durchs Schaufenster gehuscht seien. Wegen der wie üblich angespannten Versorgungslage habe man aber ein Auge zugedrückt.