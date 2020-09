Der Cuxhavener Fleischwarenhersteller Cux-Fleisch hat wegen eines falschen Etiketts vorsorglich Mini-Frikadellen in BBQ-Curry-Sauce der Marke Busse zurückgerufen.

Frikadellen in Thüringen zurückgerufen

Der Cuxhavener Fleischwarenhersteller Cux-Fleisch hat wegen eines falschen Etiketts vorsorglich Mini-Frikadellen in BBQ-Curry-Sauce der Marke Busse zurückgerufen. Das Produkt mit der Chargennummer 341A und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.09.2020 wurde bei Netto Marken-Discount in Teilen von Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen angeboten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Versehentlich wurden die Mini-Frikadellen mit dem Rückseitenetikett von Currywurst versehen. Deshalb sind die Allergene Weizen, Hühnerei und Senf nicht ausgewiesen. Menschen, die darauf nicht allergisch reagieren, können die Frikadellen problemlos essen. Wer das Produkt im Handel zurückgeben möchte, erhält sein Geld zurück.