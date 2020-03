Die Ilmtalbahn in Bad Berka am Haltepunkt Zeughaus. Ein erstes am Morgen Wagenpaar wurde gestrichen.

Frühzüge der Ilmtalbahn gestrichen

Die Erfurter Bahn streicht zwischen Weimar und Kranichfeld bereits ab 17. März das erste Zugpaar. Auf der Ilmtalbahn entfallen damit die Züge EB 80968 und EB 80963. Ersterer fuhr bisher 6.12 Uhr ab Kranichfeld und kam 7.01 Uhr in Weimar auf dem Hauptbahnhof an. Letzterer fuhr 5.20 Uhr in Weimar ab und kam 6.08 Uhr in Kranichfeld an. Mit der Streichung reagiert die Erfurter Bahn auf das durch die Corona-Prävention verringerte Fahrgastaufkommen.