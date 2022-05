Spartipps in neuer Serie: Heizung auf Sommer umstellen

Der tägliche Spartipp für Verbraucher - diesmal geht’s ums Heizen.

Heute von unserer Ratgeber-Redaktion:

Mittlerweile ist es so warm geworden, dass man die Heizung auf Sommerbetrieb umstellen kann. Damit lässt sich der Jahresverbrauch an Strom oder Gas um fünf bis 15 Prozent senken, so kann man schnell über 100 Euro im Jahr sparen. Bei vielen Anlagen werden Heiz- und Warmwasser über einen Brenner erhitzt. Diese Anlagen können ganz einfach auf Sommerbetrieb umgestellt werden – per Knopfdruck in die Position „Wasserhahn“. Um den Winterbetrieb zu aktivieren, stellt man den Schalter auf „Wasserhahn + Heizkörper“ zurück.

