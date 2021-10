Steigende Preise: Verbraucherzentrale verzeichnet zunehmenden Beratungsbedarf in Energiefragen

Erfurt. Gas, Strom, Heizöl – Verbraucher sehen sich täglich neuen Höchstpreis-Meldungen vom Energiesektor gegenüber. Immer mehr Menschen suchen Rat bei der Verbraucherzentrale Thüringen.

Die stark steigenden Energiepreise haben bei der Verbraucherzentrale Thüringen zu einem höheren Aufkommen bei der Beratung rund um das Thema Energie geführt. "Dabei gibt es eine breite Palette von Themen, zu denen Anfragen kommen", sagt Claudia Kreft von der VZTH. So gehe es zum Beispiel um Fälle wie dem eines Gasversorgers, der kurzfristig einen Lieferstopp angekündigt habe, oder auch um Schreiben von Energieanbietern, die nur versteckt auf eine Preiserhöhung hinweisen.

"Selbst wer so einen kurzfristigen Lieferstopp angekündigt bekommt, muss nicht in Panik verfallen", so Kreft. Zunächst werde die weitere Belieferung vom Grundversorger – meist den örtlich zuständigen Stadtwerken – übernommen. Da diese Grundversorgung aber meist teurer ist, sollten sich Kunden nach einem neuen Anbieter umschauen. Dabei seien allerdings einige Feinheiten zu beachten.

Tariferhöhung in der Regel mit Sonderkündigungsrecht verbunden

Wer zurzeit ein Schreiben seines Energieversorgers bekommt, sollte laut Kreft vor allem darauf achten, ob dort eine Tariferhöhung angemeldet wird. "Das muss eigentlich klar und eindeutig formuliert sein, aber nicht alle halten sich daran", erklärt die Beraterin. Mit Erhöhungen sei in der Regel ein Sonderkündigungsrecht verbunden, dass dann auch als solches wahrgenommen werden muss. Entsprechende Musterschreiben sind auf der Internetseite der VZTH zu finden.

Hausbesitzer sollten in der derzeitigen Situation auch darüber nachdenken, ob sie zum Beispiel alte Heizungsanlagen erneuern können. Auch wenn das natürlich ins Geld geht, könnten zahlreiche Förderungen kostendämpfend wirken. Und zur Energieberatung kommt die VZTH sogar ins Haus.

