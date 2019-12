Thüringens Nationalgericht: Die Rostbratwurst – doch angeblich sollen die Thüringer gar nicht so viel Fleisch und Wurst verspeisen wie allgemeinhin angenommen.

Weimar. Die Einkauf-App Bring! will herausgefunden haben: Im Land der Rostbratwurst werden gar nicht so viele Fleischprodukte konsumiert, wie es scheint.

Studie: Thüringer kaufen wenig Fleisch und Wurst ein

Von wegen: Zur Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot – einer Analyse der Einkauf-App Bring! zufolge sind die Thüringer gar nicht diejenigen, bei denen Fleisch und Wurst besonders hoch im Kurs stehen. Fleischesser-Land Nummer eins ist demnach vielmehr Sachsen-Anhalt. Im Land der Rostbratwurst stehen dagegen Fleischprodukte nur selten auf dem Einkaufszettel: Weniger Fleisch als in Thüringen wird nur noch in Berlin konsumiert.

Ansonsten befinden sich die neuen Bundesländer bei diesem Ranking eher im Mittelfeld: Brandenburg belegt Rang 6, Mecklenburg-Vorpommern Platz 9 und Sachsen Platz 10. Der Studie zufolge ist Thüringen dafür Spitzenreiter beim Brot: Nur in Sachsen-Anhalt wird noch so viel Brot gekauft wie bei uns.

Dagegen halten die Thüringer offenbar nicht sonderlich viel von Bioprodukten: Der Freistaat ist im Länderranking sogar das Schlusslicht. Doch selbst das hippe Berlin schneidet mit Rang 15 kaum besser ab. Besonders viele Bio-Käufer gibt es hingegen in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Zu den Ergebnissen der Studie gehört auch, dass die Verbraucher am liebsten samstags und nachmittags im Supermarkt und Mitte der Woche sowie abends online einkaufen. Dabei landeten Obst und Gemüse 2019 noch häufiger als im Vorjahr im Einkaufswagen oder Warenkorb.