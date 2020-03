Telefonforum: Späte Liebe im Alter finanziell absichern

Zu Lebzeiten sollte man vorsorgen, damit der Partner vor bösen Überraschungen geschützt wird. Dies gilt vor allem, wenn man nicht verheiratet ist. Experten der Notarkammer Thüringen haben dazu Fragen der Leser bei einem Telefonforum beantwortet.

Wir sind nicht verheiratet und haben deshalb jeder ein eigenes Testament aufgesetzt, wo wir jeweils den Lebenspartner eingesetzt haben. Kann man absichern, dass die Testamente nicht geändert werden können?

Das Testament errichtet jeder Lebenspartner für sich, also unabhängig von dem anderen. Er kann es daher auch unabhängig von dem anderen und somit ohne dessen Wissen und sogar gegen dessen Willen ändern. Die Errichtung eines gemeinschaftlichen, also eines bindenden Testaments ist nur Ehegatten vorbehalten. Aber ein vergleichbares Ergebnis können Sie durch einen Erbvertrag erreichen; dieser ist jedoch nur wirksam, wenn er vor einem Notar geschlossen wird.

Wir sind schon etwas älter. Meine Partnerin hat ein Haus, das wir nun modernisieren möchten. Ich könnte ihr einen größeren Geldbetrag leihen. Habe ich die Möglichkeit, im Falle ihres Todes mein Geld von den Erben zurückzubekommen?

Ihre Frage wirft ein Licht auf einen ganz gewöhnlichen Sachverhalt. Ein Partner überlässt im Interesse des gemeinsamen Zusammenlebens dem anderen nicht unerhebliche Barmittel. Im Fall der Trennung oder auch des Todes des anderen stellt sich dann die Frage, ob und wie das Geld zurückgefordert werden kann. Die neuere Rechtsprechung erkennt zwar Ausgleichsansprüche auch ohne entsprechende Absprachen zwischen den Lebenspartnern an. Sich darauf verlassen, sollten Sie jedoch nicht. Besser Sie regeln das in einem Darlehensvertrag oder in einer Vereinbarung zu einer möglichen Vermögensauseinandersetzung.

Mein Partner und ich sind nicht verheiratet. Wir wollen ein Haus kaufen. Da ich die größeren Ersparnisse habe, die wir für den Erwerb einsetzen wollen, frage ich mich, ob wir beide ins Grundbuch eingetragen werden sollen.

Ein Erwerb zum Alleineigentum, also dass nur Sie im Grundbuch stehen, ist sicher nicht interessengerecht, wenn auch Ihr Partner sich an der Finanzierung oder aber etwaigen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten beteiligt. Denkbar wäre, dass Sie zum Miteigentum in festen Quoten erwerben. Hier stellt sich aber sicher die Frage, welches Verhältnis das richtige ist. Zum anderen könnten Sie auch in Gesellschaft bürgerlichen Rechts erwerben. Im Gesellschaftsvertrag können verschiedenste Regelungen getroffen werden; auch für den Fall des Scheiterns der Beziehung oder für den Fall der Beendigung durch den Tod. Lassen Sie sich hier von einem Notar beraten.

Ich wohne mit meinem Partner in dem ihm gehörenden Haus. Mein Partner hat zwei Kinder. Gibt es Möglichkeiten, dass ich auch nach seinem Tod im Haus bleiben kann?

Bei nicht verheirateten Lebenspartnern gilt immer ein Blick auch das Erbschaftsteuergesetz. Aber durch beispielsweise ein Wohnrechtsvermächtnis ließe sich eine Absicherung Ihrerseits erreichen, ohne dass gleich größere Steuerzahlungen drohen. Aber wie immer verbieten sich pauschale Lösungen. Hier sollten Sie sich beraten lassen.

Ich habe gehört, dass bei meinem Partner und mir, weil wir nicht verheiratet sind, es steuerlich problematisch sein kann, wenn wir den anderen als Erben bestimmen.

Da haben Sie vollkommen recht. Als nichtverheiratete Partner gehören Sie zur Steuerklasse III des Erbschaftsteuergesetzes. Daher steht Ihnen jeweils nur ein Freibetrag von 20.000 Euro zu. Eine steuerfreie Möglichkeit der Altersabsicherung kann durch den Abschluss einer Risikolebensversicherung des einen Partner auf das Leben des anderen erreicht werden. Bei dieser vom voraussichtlich länger Lebenden abgeschlossenen Versicherung auf „fremdes Leben“ fällt jedenfalls aktuell für die Versicherungssumme keine Erbschaftsteuer an. Da aber für den Todesfall noch andere Regelungen wichtig sein können, kann es sich empfehlen, notariellen Rat in Anspruch zu nehmen.

Meine Lebensgefährtin und ich leben zur Miete. Da ich zu ihr gezogen bin, steht nur sie im Mietvertrag. Was passiert, wenn sie stirbt?

Die heutige Rechtsprechung geht davon aus, dass, wenn der Lebenspartner stirbt, der den Mietvertrag geschlossen hat, der andere in der Wohnung bleiben darf, wenn zwischen den Partnern seit Längerem eine eheähnliche Lebensgemeinschaft bestand. Das müssten Sie dann aber beweisen können. Es könnte sich daher empfehlen, mit dem Vermieter zu sprechen und um Gestattung der Aufnahme zu bitten. Verweigern kann der Vermieter dies grundsätzlich nicht. Allerdings könnte er die Nebenkostenvorauszahlung erhöhen, da zwei Personen mehr verbrauchen als eine. Durch die gestattete Aufnahme werden Sie aber in die Schutzwirkung des Mietvertrages einbezogen.

Oft höre ich, dass eine Vorsorgevollmacht sinnvoll ist. Nun bin ich mit meinem Partner nicht verheiratet. Auch kann er nicht so wirklich gut mit Geld umgehen. Soll ich ihn trotzdem bevollmächtigen?

Diese Entscheidung können nur Sie treffen. Aber es kann durchaus hilfreich sein, dass Sie ihm eine Vollmacht für den medizinischen und/oder pflegerischen Bereich erteilen. Denkbar ist es sicher auch, mit einer Betreuungsverfügung festzulegen, dass Ihr Partner zum Betreuer bestellt wird. Dann haben Sie die für Sie handelnde Person bestimmt. Ihr Partner wird aber immer noch ein Stück weit vom Betreuungsgericht kontrolliert.

Sie können aber auch eine andere Person bevollmächtigen, die für Sie Ihre Vermögensangelegenheiten regeln soll. Sie sollten sich nicht scheuen, hier den Rat eines Notars zu suchen.

Meine Tochter ist verstorben. Sie lebte in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und hatte einen elfjährigen Sohn. Der Lebensgefährte meiner Tochter ist zum Vormund für den Sohn bestellt worden. Er weigert sich, das Grab meiner Tochter angemessen zu gestalten. Kann ich als Mutter hierauf Einfluss nehmen?

Ihr Enkelsohn ist zwar Alleinerbe nach Ihrer Tochter geworden. Nach dem BGB trägt die Kosten der Beerdigung des Erblassers der Erbe, so dass danach auch Ihr Enkelsohn Art und Umfang der Trauerfeierlichkeiten und Bestattung bestimmt. Der Enkelsohn ist minderjährig, so dass die Entscheidungen letztendlich von dem Lebensgefährten Ihrer Tochter wahrgenommen werden. Nach dem Landesrecht des Freistaates Thüringen gehen aber die Eltern minderjährigen Kindern in der Bestattungspflicht vor.

Demnach könnten Sie entsprechend auch über Grabpflege und -gestaltung entscheiden. Letztlich empfiehlt es sich aber, sich mit dem Lebenspartner abzustimmen.

Meine Lebenspartnerin und ich haben ein Haus gekauft zu je 1/2-Miteigentumsanteil. Meine Lebenspartnerin hat ein Kind und ich habe drei Kinder. Die Finanzierung läuft noch drei Jahre. Wir haben uns getrennt und sie ist aus dem Haus ausgezogen. Jetzt stelle ich mir die Frage, was soll ich mit dem Haus machen?

Eine pauschale Antwort ist ohne Weiteres nicht möglich. Denkbar wäre, dass das Haus nunmehr verkauft wird und das bestehende Darlehen aus dem Kaufpreis abgelöst wird. Der Nachteil liegt dann darin, dass sehr wahrscheinlich von der Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung gefordert wird.

In Variante zwei lassen Sie die Finanzierung weiterlaufen. Nach Ablauf der Darlehensbindung verkaufen Sie das Haus. Problematisch könnte dann sein, wenn etwas repariert werden muss – wer trägt dann welchen Anteil?

Variante drei wäre, dass Sie den 1/2-Miteigentumsanteil der Partnerin übernehmen gegen Schuldhaftentlassung (die Partnerin kommt aus dem Darlehen heraus) und Zahlung eines Einmalbetrages.

Hier müssten Sie dann für sich prüfen, ob Sie dies finanziell stemmen können. Bitte beachten Sie, dass für Sie als Erwerber noch einmal Grunderwerbssteuer anfallen wird.