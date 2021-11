Telefonforum: Testament richtig formulieren

Erfurt. Notare beantworten am Donnerstag Leserfragen zum Thema Erbe und Testament.

Wer etwas zu vererben hat, möchte, dass sein Besitz in die rechten Hände kommt. Wie aber ist gesichert, dass alles nach seinem Willen geschieht? Was regelt die gesetzliche Erbfolge? Was ist mit unehelichen Kindern oder Nachkommen aus früheren Beziehungen? Wer zermürbenden Streit darüber in der Familie vermeiden will, sollte für klare Verhältnisse sorgen. Denn wenn es ums Geld geht, ist Ärger oft programmiert.

Beim Telefonforum zum Thema Erbe und Testament am heutigen Donnerstag beantworten Experten der Notarkammer Thüringen von 10 bis 12 Uhr Ihre Fragen. Sie erreichen unter:

Tel. 0361 / 227 5801 Notar Peter Janecek, Präsident der Notarkammer Thüringen, und Notarassessor Eric Rauschenbach, Geschäftsführer der Notarkammer Thüringen, beide aus Erfurt, sowie

Tel. 0361 / 227 5802 Notarin Anne Mähler aus Artern.