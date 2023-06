Verbraucherzentrale Thüringen feiert Jubiläum – mit Verspätung

Erfurt. Seit 1990 verhelfen die Thüringer Verbraucherschützer den Konsumenten zu deren Recht. Jetzt feierte die Organisation Geburtstag.

Ob Heizungscheck und Energieberatung, Kreditverträge und Handy-Abrechnungen, Ärger mit Handwerkern oder Händlern, stornierte Reisen, überhöhte Rechnungen, Betrug im Internet oder Abzocke an der Haustür – es gibt kaum ein Alltags-Thema, bei dem die Experten der Verbraucherzentrale Thüringen nicht die richtigen Antworten haben. Seit 1990 verhelfen sie den Menschen zu ihrem Recht.

Und gerade in den ersten Jahren waren die Erwartungen der Ratsuchenden besonders groß: „Vom Mangel zum Überangebot, vom Einheitspreis zum Tarifdschungel, Verbraucherfallen statt Hilfsbereitschaft – das enorme Beratungsinteresse von damals besteht bis heute“, bilanzierte der langjährige Energieberater Thomas Lützkendorf auf der Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Verbraucherzentrale am Montag in Erfurt.

Corona-Beschränkungen verzögern Feier

„Eigentlich sollte das Jubiläum bereits vor drei Jahren gefeiert werden, aber die Corona-Beschränkungen und deren Folgen haben es immer wieder verhindert“, erklärte Geschäftsführer Ralph Walther die Verzögerung. Und erinnerte damit gleich an eine besondere Herausforderung der Verbraucherschützer, denn die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sorgten für viele ratlose Verbraucher. Abgesagte Reisen und geschlossene Fitnessstudios mit ihren Abonnements sorgten monatelang für Frust und Streit zwischen Anbietern und Kunden. Oft konnte nur noch die Verbraucherzentrale weiterhelfen.

Hohes Ansehen bei den Bürgern

„Doch nicht nur diese, auch eigene Krisen, etwa finanzielle, hat die Verbraucherzentrale überstanden“, so Christian Gumprecht, der als Vorstandsvorsitzender seit fast 20 Jahren im Hintergrund die Geschicke der Einrichtung lenkt. „Die Verbraucherzentrale genießt bei den Bürgern großes Vertrauen und ein hohes Ansehen. Diese praktische Alltagshilfe können nur deren Experten leisten.“

Neben der Energieberatung ist derzeit der neu aufgelegte Reparaturbonus ein wichtiges Thema.

