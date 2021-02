Weimar: Vorrat an Sets schnell vergriffen

Bereits binnen eines Tages vergriffen waren die kostenlosen Sets, die die Stadtwirtschaft Weimar an ihre Abo-Kunden ausgereicht hat. Enthalten waren in den Beuteln jeweils eine Maske des Standards KN 95 sowie ein Desinfektionsspray. Die Stadtwirtschaft zeigte sich überrascht von der großen Nachfrage im Verkaufspavillon am Goetheplatz, wo die Infektionsschutzsets gegen Vorlage der gültigen Abo-Karte seit Dienstag abgeholt werden konnten. Wie viele davon bereitgestanden haben, ließ das Unternehmen offen. Es kündigte indes weitere Kunden-Aktionen in diesem Jahr an.