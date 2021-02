In Bayreuth sucht die Polizei nach dem 13 Jahre alten Tim Otto. Der Junge hatte am Dienstagnachmittag die Wohnung seiner Großmutter verlassen und wollte nach Hause ins benachbarte Viertel. Dort kam er aber nicht an, die Eltern erstatteten eine Vermisstenanzeige.

Suche nach Tim Otto bislang erfolglos

Bislang ist die Suche nach dem etwa 1,50 Meter großen Jungen erfolglos geblieben, trotz Unterstützung durch Suchhunde und einen Hubschrauber der Polizei. Am Mittwoch setzten die Beamten die Suche fort und bitten jetzt die Bevölkerung um Hilfe.

Tim Otto hat kurzes, dunkelblondes Haar, zuletzt trug er eine graue Jeans, eine rote Jacke mit schwarzen und weißen Einsätzen sowie einen grau-roten Rollkragenpullover und grün-orangene Stiefel. Eventuell trägt er eine blaue Strickmütze mit bunten Streifen, so die Polizei Bayreuth. (küp)

