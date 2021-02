Seit 1974 ein Paar: Dramaturg Wolfgang Ranke (78, rechts) und Choreograf Peter Werner-Ranke (67). Sie lernten sich am Geraer Theater kennen. Seit Oktober 2002 sind sie standesamtlich getraut.

Am 16. Februar 2001 wurde für deutsche Schwule und Lesben ein Traum wahr. Nach langem Kampf um Anerkennung unterzeichnete Bundespräsident Johannes Rau (SPD) das Lebenspartnerschaftsgesetz. In Gera „traute“ sich im Oktober 2002 das erste Paar. Damals sagten Choreograf Peter Werner und Dramaturg Wolfgang Ranke im Standesamt am Markt Ja zueinander.