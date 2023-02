2022 mehr Menschen in Thüringen ertrunken

Wie die DLRG am Donnerstag bekannt gab, starben im Jahr 2022 in thüringischen Gewässern insgesamt neun Personen.

Bad Nenndorf/Erfurt. In Thüringen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen ertrunken als 2021. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verzeichnete auch deutschlandweit einen Anstieg.

In Thüringen sind im vergangenen Jahr mindestens neun Menschen ertrunken. Das sind sieben Todesfälle mehr als noch im Jahr 2021, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Sieben Menschen ertranken 2022 im Freistaat in Flüssen und Gewässern, jeweils einen Todesfall gab es in einem Schwimmbad und in einem Teich.

In ganz Deutschland sind im vorigen Jahr mindestens 355 Menschen ertrunken und damit 56 mehr als noch 2021. "Damit verzeichneten wir erstmals seit vier Jahren wieder einen Anstieg an tödlichen Unfällen im Wasser", erklärte DLRG-Präsidentin Ute Vogt.

Vergangenes Jahr ertranken mindestens 355 Menschen in Deutschland. Das sind 56 mehr als noch im 2021.



ℹ️Alle Infos und Zahlen auf https://t.co/M4SyZOya5J. pic.twitter.com/s8NT7x0t27 — DLRG e.V. (@DLRG) February 23, 2023

Der Großteil der tödlichen Unglücke ereignete sich in Binnengewässern wie Flüssen, Seen, Bächen und Teichen. Mit Blick auf die kommende Badesaison appellierte die DLRG, nicht in unbewachten Gewässern schwimmen zu gehen.

Weitere Nachrichten zum Thema: