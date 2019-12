Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

26 Projektskizzen aus Nordthüringen beim Umweltministerium eingereicht

In den vergangenen Wochen sind beim Thüringer Umweltministerium aus den Gemeinden des Südharzes, des Kyffhäusers und der Hohen Schrecke insgesamt 26 Projektskizzen in der möglichen Biosphärenregion eingegangen. Dabei geht es etwa um die Vermarktung regionaler Produkte, konkrete Verbesserungen der touristischen Infrastruktur oder auch die Etablierung von Umweltbildungsangeboten. Allen Projekten gemeinsam ist das Ziel, Naturschutz und regionale Wertschöpfung miteinander zu verbinden.

„Ich freue mich sehr, dass viele Kommunen die Gelegenheit genutzt haben, Projektskizzen bei uns einzureichen. Es sind engagierte Kommunen, engagierte Bürger, die die Zukunft ihrer Orte gestalten und so ihre Landschaften erst lebenswert machen. Das spiegelt auch den Ansatz der Unesco wider, dass eine nachhaltige Entwicklung nur dort gelingt, wo die Menschen vor Ort mitgestalten“, so Ministerin Anja Siegesmund (Grüne).

Von den 26 eingereichten Projektskizzen wurden 16 ausgewählt, die in 2020 gefördert werden können. Die Gemeinden wurden gebeten, bis zum 3. Januar ihre Projektskizzen zu präzisieren und die ausgearbeiteten Anträge einzureichen. „Wir wollen sicherstellen, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 Euro möglichst schnell an die Gemeinden ausgereicht werden können, damit diese ihre Projekte auch tatsächlich in 2020 umsetzen und abschließen können“, so die Umweltministerin.