2700 Frauen und Männer arbeiten in den kommunalen Unternehmen der Stadt Nordhausen

„Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 dokumentiert die erfolgreiche Arbeit der kommunalen Unternehmen der Stadt Nordhausen“, hieß es am Donnerstag aus der Stadtverwaltung. Das Papier wurde nun als Information für alle Bürger vorgelegt.

Die Themenfelder der Nordhäuser Beteiligungen reichen von den Bereichen Wohnungsbau, Gesundheit, Verkehr, Ver- und Entsorgung bis zum Betrieb der Bädereinrichtungen. „Die Betriebe erfüllen die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig und auf hohem Niveau“, fasst Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) den Bericht zusammen. Dies sei im Wesentlichen der Motivation der Beschäftigten, aber auch den Geschäftsführungen sowie den Aufsichts- und Stadtratsmitgliedern zu verdanken.

Die Stadt war im Berichtsjahr 2018 an 22 Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt, davon sind sieben Gesellschaften sogenannte Eigengesellschaften. Die Unternehmen erzielten rund 314 Millionen Euro Umsatz. Sie investierten rund 23 Millionen Euro. In den Unternehmen waren 2018 durchschnittlich 2791 Arbeitskräfte beschäftigt, darunter 193 Auszubildende. Der Beteiligungsbericht ist unter www.nordhausen.de abrufbar.