36 Prozent fahren mit Rad zur Arbeit

Erfurt Fahrrad-Monitor 2023 zeigt zugleich, dass das Sicherheitsgefühl rückläufig ist

Radfahrende in Thüringen nutzen vor allem Mountainbikes (36 Prozent), gefolgt von herkömmlichen Fahrrädern (34), Pedelecs (25) und Lastenrädern (1). 21 Prozent planen in diesem Jahr einen Neukauf.

Das sind Ergebnisse des Fahrrad-Monitors Thüringen 2023. Die Befragung hat auch ergeben, dass im vergangenen Jahr 35 Prozent der Thüringer zwischen 14 und 69 Jahren sich regelmäßig mit dem Fahrrad beziehungsweise Pedelec bewegt haben. Unter den Berufstätigen fahren dabei 36 Prozent stets mit dem Rad zur Arbeit, bei Auszubildenden sind es 40 Prozent.

ADFC fordert Ausbau des Radverkehrsnetzes

In der bundesweit durchgeführten Studie, an der sich Thüringen zum vierten Mal beteiligt hat, wurde allerdings auch ermittelt, dass das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden rückläufig ist. Es liegt aktuell bei 55 Prozent und ist im Vergleich zu 2021 leicht gesunken (59 Prozent). Am sichersten fühlen sich die Befragten dabei auf Radwegen und Kreuzungen, die möglichst separiert von anderen Verkehrsteilnehmenden verlaufen.

Diese Angaben decken sich auch mit einer Untersuchung des ADFC Thüringen. Der fordert einen sicheren und durchgängigen Ausbau des Radverkehrsnetzes, „vor allem auch mit Anbindung der oftmals vernachlässigten ländlichen Gegenden“, so Vorstand Thilo Braun. Im letzten ADFC-Fahrradklima-Test hatten in fast allen teilnehmenden Thüringer Orten zwei Drittel oder mehr der Befragten angegeben, sich beim Radfahren nicht sicher zu fühlen.

Fast die Hälfte trägt immer einen Helm

Weitere Resultate des Monitorings sind, dass für 57 Prozent der Radfahrenden in Thüringen die Mitnahme des Fahrrads in Nah- und Regionalverkehrszügen wichtig ist, 60 Prozent fahren auch bei Dunkelheit, 48 Prozent tragen -entsprechend des bundesdeutschen Schnitts - immer einen Helm.

Mehrere Forderungen an Verkehrspolitik

Aus den Antworten der Befragten leiten sich an die Verkehrspolitik folgende Forderungen hauptsächlich ab: mehr Radwege bauen (65 Prozent), Trennung Radfahrende von Pkw-Fahrenden (51 Prozent, Einrichtung von mehr Schutz- und Radfahrstreifen (43 Prozent), sichere Fahrradabstellanlagen (42 Prozent). Das Infrastrukturministerium verweist darauf, dass die Landesregierung bereits erheblich in den Aus- und Neubau von Radwegen investiert. Von 2019 bis 2022 wurden rund 49,5 Millionen Euro (Bundes- und Landesmittel) für die Finanzierung des Baus von Radwegen an Bundes- und Landesstraßen sowie zur Förderung des kommunalen Radwegebaus zur Verfügung gestellt.

360 Kilometer Radwege an Bundesstraßen

Das Thüringer Radroutennetz umfasst aktuell rund 3700 Kilometer überregionale und regionale Themenrouten, 10.200 Kilometer lokale Radnetze, darunter 360 Kilometer straßenbegleitende Radwege an Bundesstraßen und 274 Kilometer an Landesstraßen.

ZITAT: Radfahren hat das höchste Wachstumspotenzial im Vergleich mit anderen Fortbewegungsmitteln.

Verkehrs-Ministerin Susanna Karawanskij