50 Kilometer wandern für die gute Sache

Dem Heros-2020-Spendenmarsch am Samstag steht nichts mehr im Weg. „Alle Genehmigungen liegen vor, das Starterfeld mit etwa 200 Teilnehmer steht, die Versorgungsposten sind organisiert und die Betreuung im Notfall ist durch den ASB-Kreisverband Sömmerda abgesichert“, berichtet Veranstalter Jan Hähnlein. Auf die Beine gestellt hat der 49-jährige Ex-tremsportler aus Erfurt einen Spendenmarsch. Von Frömmstedt aus wird 50 Kilometer durch den Landkreis Sömmerda und den Kyffhäuserkreis gewandert.

Am Freitag ging Jan Hähnlein die Strecke noch einmal ab, brachte Wegschilder an oder markierte Pfeile auf Straßen und Wegen mit Kreidespray. Hähnlein hat an alles gedacht. „Sogar ein Rückholtaxi steht bereit. Keiner bliebt auf der Strecke“, berichtet er von den Vorkehrungen.

Am Samstag 7 Uhr wird nach einer Erwärmung der Start an der Backstube der Bäckerei Bergmann erfolgen. Das Unternehmen tritt als einer der Hauptsponsoren auf und sichert die Versorgung der Teilnehmer ab. Einen ersten Haltepunkt, an dem sich die Männer und Frauen stärken können, wird es in Sega geben. Weiter geht es nach Bad Frankenhausen, wo auf dem Anger ebenfalls ein Imbiss angeboten wird, genauso wie in Heldrungen und im Kannawurfer Schloss. Über Kindelbrück, die Steinrinne in Bilzingsleben werden die ersten Teilnehmer am Nachmittag wieder in Frömmstedt erwartet.

Hähnlein selbst ist begeistert von der Strecke. „Die Region ist wunderschön. Es geht über Wiesen, Felder, durch Wälder und durch die Stadt Bad Frankenhausen, mal hoch, mal runter. Von herrlichen Wegen bis zu wunderbaren Ausblicken ist alles dabei. Langweilig wird es nicht.“ Am Ende des Marsches erhalten alle eine Finisher-Medaille, ein Sieger-Radler und ein Erinnerungsfoto. Dankbar ist Hähnlein über die große Unterstützung durch Firmen, ohne die der Marsch nicht möglich wäre.

Die Einnahmen des Spendenmarsches kommen zu 100 Prozent der NCL-Stiftung zugute, die gegen Kinderdemenz kämpft. Seit 2015 unterstützt sie der Erfurter mit verschiedenen Aktionen. Das Startgeld in Höhe von 40 Euro pro Nase hat Hähnlein bereits an die Stiftung übergeben. Spenden gesammelt werden aber auch auf der Strecke. An allen Versorgungspunkten werden Spendenbüchsen aufgestellt.