52 Kilometer in die Pedale treten zugunsten kranker Kinder

Die Stadt sollte in diesem Jahr Zielort der Regenbogentour sein. Leider musste das große Rad-Event zugunsten krebskranker Kinder durch die Corona-Regelungen auf kommendes Jahr verschoben werden. Doch ganz ausfallen lassen wollten der Veranstalter – die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl / Erfurt – und Partner die Tour nicht. Und so startet unter dem Motto „Herzenssache – wir für Euch“ am 5. September eine Gruppe von Bürgermeistern aus Apolda, Stadtilm, Gotha, Erfurt, Arnstadt und Eisenach, Vertretern der Hauptsponsoren der Regenbogentour und weiteren Teilnehmern von Arnstadt aus per Fahrrad in Richtung Sömmerda.

Zu dem Team, das die 52 Kilometer unter die Radreifen nimmt, gehören aus Sömmerda der 1. Beigeordnete Christian Karl in Vertretung von Bürgermeister Ralf Hauboldt sowie Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Kultur, Tourismus und Jugendarbeit bei der Stadtverwaltung Sömmerda, teilt diese mit.

Prominente Begleitung erhält die Gruppe durch Daniela Anschütz-Thoms – ehemalige Eisschnellläuferin, Weltmeisterin sowie Olympiasiegerin und jetzt Schirmherrin des Veranstaltervereins der Regenbogentour.

Sie alle vertreten symbolisch die vielen Radler, die sich sicher auch in diesem Jahr wieder an der Regenbogentour zugunsten krebskranker Kinder beteiligt hätten.

Die 26. Auflage des großen Rad- events für den guten Zweck musste vom Veranstalter auf das kommende Jahr verschoben werden. Aber ganz wegfallen lassen wollte man die Regenbogentour eben nicht. So griffen die Veranstalter der Tour die Idee von Stefan Schmidt auf. Er hatte den Vorschlag gebracht, die Regenbogentour am 5. September vom geplanten Startpunkt Arnstadt aus in kleiner Besetzung öffentlichkeitswirksam zu fahren und so um Spenden für die Elterninitiative und damit für deren Projekte für krebskranke Kinder zu werben.

Auch Michael Blanke, seit vielen Jahren Organisator der Regenbogentour, freut sich über das Engagement der Teilnehmer an der Radtour: „Gerade auch für unsere an Krebs erkrankten Kinder und deren Familien ist die gegenwärtige Situation durch die Corona-Pandemie etwa durch veränderte Besuchsregelungen nicht leicht. Umso schöner ist es, dass durch die Tour unser Anliegen nicht in Vergessenheit gerät“.

In Sömmerda wird die Rad-Gruppe von Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bürgermeister Ralf Hauboldt empfangen. Hier erfolgt auch die offizielle Übergabe mehrere Spenden an die Elterninitiative Leukämie- und tumorkranker Kinder Suhl / Erfurt.

Wer die Elterninitiative und ihre Projekte unterstützen möchte, kann dies auch durch eine Spende tun. Spendenhäuschen stehen in Sömmerda am Empfang des Rathauses, in der Tourist-Information sowie in folgenden Geschäften: Hofladen, Hollenbach Optik und Bäckerei Bergmann, teilt die Stadtverwaltung mit.