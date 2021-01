60 Neuinfektionen: Inzidenzwert im Kyffhäuserkreis über 200

Obwohl die Coronawelle mit 60 Neuinfektionen innerhalb eines Tages im Kyffhäuserkreis weiter extrem stark ansteigt, plant der Kyffhäuserkreis vorerst keine schärferen Maßnahmen, um sie einzudämmen. Das versichert Kreissprecher Heinz-Ulrich Thiele am Donnerstag, obwohl der Inzidenzwert für den Landkreis die Grenze von 200 Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner knapp überschritten hat. Laut Robert-Koch-Institut liegt er nun bei 203,5. Corona-Blog: Noch kein mutiertes Virus nachgewiesen – Nach 17 Jahren dank Coronaregeln plötzlich Hartz IV

„Härtere Einschränkungen, als sie das Land mit seiner bereits für kommenden Montag angekündigten neuen Coronaverordnung verhängen will, halten wir für unangemessen“, gibt Thiele die Haltung der Mitglieder im Corona-Krisenstab des Landkreises wieder. „Und jetzt noch die Regelungen, die wir schon aus dem Entwurf für die Landesverordnung kennen, vorwegzunehmen, wäre verfrüht.“

Fast alle der Neuinfizierten leben oder arbeiten in einem Seniorenheim

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden am Donnerstag bekannt. Die Gesamtzahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen aus dem Kyffhäuser erreicht damit 35. Eines der Opfer sei in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises verstorben, das zweite Opfer starb zu Hause.

Die Zahl der aktiven Fälle steigt weiter auf nun 384. Fast alle der 60 Neuinfizierten sind Bewohner oder Mitarbeiter der K&S-Seniorenresidenz in Sondershausen, wie vom Kreissprecher auf Nachfrage zu erfahren war. Entdeckt wurden die Infektionen nach einem Massentest in der Einrichtung am Montag, dessen Ergebnisse nun komplett vorliegen.

Wegen schwerer Covid-19-Symptome musste am Mittwoch ein weiterer Erkrankter in die Klinik eingeliefert werden. Nun befinden sich 35 Personen aus dem Kyffhäuserkreis in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie haben sich 1273 Menschen aus dem Kyffhäuserkreis nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Als genesen gelten 858 Personen, das sind 41 mehr als am Mittwoch.