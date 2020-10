Per Eilentscheid stellte der Sömmerdaer Kreistag jetzt die Weichen dafür, dass 700 iPads für Schulen im Landkreis Sömmerda gekauft werden können. Die Investition in Höhe von 388.000 Euro wird in voller Höhe durch Fördermittel finanziert.

Landrat Harald Henning (CDU) hatte darum geworben, dass die Beschlussvorlage wegen ihrer Dringlichkeit in der Kreistagssitzung noch nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wird. Der Förderbescheid des Freistaates Thüringen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule zum Aufbau oder der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sei eingegangen.

Zur Beschaffung der 700 iPads sei eine europaweite Ausschreibung notwendig. Da die nächste Kreistagssitzung erst am 10. Dezember stattfinde, sei ihm der Zeitraum bis dahin zu lang. Bei sofortigem Beschluss könne man, wenn alles gut gehe, die mobilen Endgeräte hingegen schon zum Jahresende an die Schulen übergeben, so Henning.

Kreistag fasst Beschluss einstimmig

Diesen Argumenten folgte der Kreistag einstimmig und fasste ebenso einstimmig den Beschluss zur Beschaffung der 700 iPads als schulgebundene mobile Endgeräte.

Gekauft werden sollen die Tablets (tragbare, flache Computer), um in der Zeit eines corona-bedingt eingeschränkten Schulbetriebes einem möglichst hohen Anteil an Schülern digitalen Unterricht zu Hause zu ermöglichen, der mit mobilen Endgeräten wie Laptops, Notebooks und Tablets unterstützt wird. So könne man soziale Ungleichgewichte ausgleichen, die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden.

Die Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des Digitalpakts Schule erstreckt sich auf schulgebundene mobile Endgeräte einschließlich der Inbetriebnahme und des für deren Einsatz erforderlichen Zubehörs. Bund und Freistaat Thüringen unterstützen die Träger der staatlichen und freien Schulen in Thüringen bei ihren Investitionen in die Vernetzung von Schulen und die Ausstattung mit IT-Systemen.

Bei Infektionen Übergang zu eingeschränktem Schulbetrieb

Zwar ist das neue Schuljahr im „Vollbetrieb“ begonnen worden, jedoch hat das Kultusministerium begleitend ein Konzept erarbeitet, wie bei einer neuerlichen, regional auftretenden Infektion mit dem Coronavirus an Schulen zu verfahren ist. Demnach soll bereits bei einzeln auftretenden Infektionen wieder in den eingeschränkten Schulbetrieb übergegangen werden, bei dem einzelne Klassen oder Klassenteile im Distanzunterricht zu beschulen sind, heißt es in der Beschlussvorlage zur Sach- und Rechtslage.

Um schnell auf eine nicht auszuschließende Schul(teil-)schließung reagieren zu können, müssen die mobilen Endgeräte umgehend gekauft werden.

Derzeit gibt es im Landkreis Sömmerda aktuell fünf aktive Covid-19-Fälle, dem Gesundheitsamt war am 7. Oktober eine Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Alle Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Keiner der Erkrankten wird stationär bzw. intensivmedizinisch behandelt. Die Zahl der Infizierten seit Ausbruch der Corona-Pandemie liegt damit im Landkreis bei insgesamt 68.