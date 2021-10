Thüringen hat für die Wintersaison rund 72.000 Tonnen Streusalz in den Lagern.

72.000 Tonnen Streusalz liegen für Winterdienst in Thüringen bereit

Erfurt. Der Winterdienst steht in den Startlöchern: Knapp 72.000 Tonnen Salz haben die Straßenmeistereien in Thüringen nach eigenen Angaben für die kalte Jahreszeit eingelagert.

Die Straßenmeistereien in Thüringen sind mit rund 72.000 Tonnen Streusalz auf den bevorstehenden Winter vorbereitet. Dazu kämen weitere 1200 Tonnen Sole, teilte das Verkehrsministerium auf Anfrage mit. Diese Mengen seien erfahrungsgemäß ausreichend, bei Bedarf seien zusätzliche Lieferungen vereinbart.

Der Winterdienst deckt außerhalb von Ortschaften rund 1120 Kilometer Bundesstraßen und gut 2980 Kilometer Landstraßen ab. Dafür stehen für die aktuelle Saison nach Ministeriumsangaben rund 2020 Winterdienstfahrzeuge bereit. Bis zu 30 weitere können im Bedarfsfall hinzugezogen werden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geplant sei zudem, zeitnah rund 230 Kilometer Schneezäune an exponierten Straßenabschnitten aufzustellen. Wo genau, fuße auf Erfahrungswerten und sei auch von den Wetterverhältnissen abhängig.

Auch an den Autobahnen kann der Winter kommen. Zuständig ist dafür seit Anfang des Jahres die Autobahn GmbH des Bundes. In Thüringen sind vier Meistereien mit 172 Mitarbeitern für knapp 460 Autobahnkilometer sowie die Rastanlagen und Anschlussstellen zuständig. 55 Fahrzeuge stehen bereit, um die Fahrspuren im Ernstfall wieder in einen befahrbaren Zustand zu bringen.

Das könnte Sie auch interessieren: