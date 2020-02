Essen. In Essen hat es einen schweren Unfall gegeben. Eine 81-Jährige fuhr mit ihrem BMW in mehrere Menschen. Drei schweben in Lebensgefahr.

Unfall 81-Jährige fährt in Essen in Menschen – zwölf Verletzte

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

81-Jährige fährt in Essen in Menschen – zwölf Verletzte

In Essen ist es am späten Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall an einer Straßenbahn-Haltestelle gekommen. Zwölf Menschen seien verletzt worden, erklärte die Polizei. Drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, vier Menschen seien schwer und fünf leicht verletzt. Auch die Autofahrerin und ihr Beifahrer seien in einem Krankenhaus, so die Ermittler weiter.

Demnach fuhr eine 81-jährige BMW-Fahrerin im Essener Stadtteil Frohnhausen ungebremst in eine Gruppe Menschen, die kurz zuvor aus einer Straßenbahn gestiegen waren. Der Unfallwagen – die Frontscheibe ist zerstört. Foto: Justin Brosch Die Polizei sprach von einer „dramatischen Lage“. „Beim Eintreffen sah es aus wie auf einem Schlachtfeld“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“ Auf Fotos ist zu erkennen, wie die Frontscheibe des Unfallwagens komplett zerstört ist. Die BMW-Fahrerin war laut Polizei bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden. Unfall in Essen: SUV fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Menschen Wie es zu dem Unfall kam, war am Samstagabend noch unklar. Ob es ein Fehler der Ampelschaltung war oder ob die Fahrerin gesundheitliche Probleme hatte, „ist für uns derzeit absolut nicht klar“, so Wickhorst. Klar scheint zu sein, dass das Auto vom Typ SUV mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Menschen fuhr, die gerade die Straßenbahn verließen, die in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. „Die Tatsache, dass die Verletzten verteilt auf der Kreuzung lagen und Schuhe und Taschen verstreut wurden, lässt darauf schließen“, so Wickhorst. Auch die Schwere der Verletzungen spreche für ein nicht geringes Tempo. Zeugen berichteten, die Menschen seien „wie Puppen durch die Luft geschleudert“ worden. Essener Polizei lobt Ersthelfer Lobend erwähnte der Polizeisprecher, dass beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits viele Passanten den Verletzten geholfen und erste Hilfe geleistet hatten. „Sonst erleben wir, dass erst einmal mit dem Handy Fotos gemacht werden, hier war es zum Glück anders.“ Feuerwehrsprecher Mike Filzen berichtete, dass jeder Verletzte mindestens einen Passanten an seiner Seite hatte, der sich um ihn kümmerte, bis die Rettungskräfte die Versorgung übernahmen. Polizei und Feuerwehr waren mit Dutzenden Fahrzeugen und Notärzten vor Ort, auch ein Hubschrauber landete auf der Kreuzung, konnte aber wieder leer abheben, da es ausreichend Rettungswagen gab und das Klinikum nah am Unfallort liegt. Der Unfallort an der Kreuzung Berliner Straße/Frohnhauser Straße blieb bis in den Abend weiträumig abgesperrt. Mehr zum Thema: Sicherheitsrisiko ältere Autofahrer? Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob ältere Autofahrer ein Sicherheitsrisiko darstellen. Versicherungen forderten daher bereits Anfang 2017 Fahrtests für Senioren ab 75 Jahren. Auch Forscher warnen. Verkehrsminister Andreas Scheuer ist gegen Fahrtests für Senioren. (fmg/dpa) Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.