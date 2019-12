Schau mir in die Augen! Das Ausstellungsjahr der Rassegeflügelzüchter im Landkreis Sömmerda beginnt mit der Kreisschau in Kannawurf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

850 Tiere bei der Kreisschau

Von Freitag bis Sonntag sind in der Halle des Landwirtschaftsbetriebs Udo Wengel in Kannawurf rund 850 Tiere aus etwa 70 interessanten und schönen Hausgeflügelrassen zu bewundern. 106 davon stellen bei dieser Kreisschau der Rassegeflügelzüchter 14 Jungzüchter aus. Geöffnet ist die Schau am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr.