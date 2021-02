90-jährige Frau bekommt im Ilm-Kreis keinen Impftermin

Yvonne Knorr und Lucien Meyer vom Logistikkommando Erfurt der Bundeswehr helfen in der Impfstelle Ilmenau im ehemaligen Schwimmbad.

Thüringen wird ab Donnerstag Corona-Impf-Termine für das Personal in Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Förderschulen anbieten, da dies Gruppen in der Impf-Priorisierung vorgezogen werden. Für die Impfungen des Personals sollen die nächsten Sonntage reserviert werden, teilte das Bildungsministerium mit. Eine 90-jährige Frau aus dem Ilm-Kreis versucht indes nervenaufreibend seit drei Wochen einen Termin zu bekommen. Corona-Blog: 2,5 Millionen neue Schutzmasken in Erfurt angekommen – Streit um Corona-Tests für Lehrer