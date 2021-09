Würselen. Verkehrsunfall bei Aachen: Ein Transporter kam bei einer Bushaltestelle von der Fahrbahn ab – und raste in eine Mutter mit ihrem Kind.

Bei Würselen in Nordrhein-Westfalen hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ergeignet. Der Fahrer eines Kleintransporters verlor offenbar nahe einer Bushaltestelle an der Aachener Straße beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei raste das Fahrzeug in eine Mutter mit ihrem Kind, die an der Haltestelle gewartet hatten.

Das Kind verstarb trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle, die Mutter erlag laut Polizei im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ersthelfer und Zeugen mussten seelsorgerisch betreut werden. (fmg)

