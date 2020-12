Abschiebung nach Albanien rechtens - Ausländerbehörde verteidigt Maßnahme

Ein Ausweis der Bundesrepublik Deutschland eines Asylbewerbers mit dem Vermerk "Aussetzung der Abschiebung (Duldung) - Kein Aufenthaltstitel! Der Inhaber ist ausreisepflichtig!" Aus Thüringen ist am Montag eine Familie nach Albanien abgeschoben worden, die seit dem Frühjahr ausreisepflichtig war.

Meiningen. Ein Vater und seine beiden Kinder, die in Meiningen lebten, wurden abgeschoben. Für den Flüchtlingsrat ein Ärgernis, für die Ausländerbehörde eine Maßnahme, die durch geltendes Recht gedeckt ist.

Völlig zu Unrecht vom Thüringer Flüchtlingsrat an den Pranger gestellt fühlt sich das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen. Ihm war vorgeworfen worden, in der Nacht zum Montag mit der Abschiebung eines aus Albanien stammenden und in Meiningen lebenden Vaters und seiner 13 und 16 Jahre alten Kinder gegen geltendes Recht verstoßen zu haben.