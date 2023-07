Berlin. Vor acht Jahren verschwand Rudolph Faria spurlos. Nun ist er plötzlich wieder aufgetaucht – die Polizei rollt seinen Fall neu auf.

Für seine Familie muss der Abend des 6. März 2015 einer der schlimmsten ihres bisherigen Lebens gewesen sein. Damals war der 17-Jährige Rudolph „Rudy“ Farias aus Texas von einer Gassirunde in North Houston nicht nach Hause gekommen. Seine Mutter, Janie Santana, erzählte damals gegenüber dem Lokalsender KPRC, dass einer der Hunde am selben Tag noch zurückkehrte, einen Tag später dann der zweite. Von Rudy fehlte jedoch jede Spur.

Ganze acht Jahre lebte die Familie in Ungewissheit, wusste nicht was mit dem damaligen Teenager passiert ist. Bis vor ein paar Tagen, als der 25-Jährige gefunden wurde – schlafend vor einer Kirche irgendwo in Houston. Das berichtet das Texas Center for the Missing, welches sich auf die Suche nach vermissten Personen spezialisiert hat.

Nach acht Jahren: Vermisster verletzt aufgefunden

Am 29. Juni also entdeckte ein Fußgänger vor besagter Kirche einen bewusstlosen Mann, der zahlreiche Schnitt-und Brandwunden aufwies. Die Polizei identifizierte den Unbekannten als Rudy Farias. Die Mutter erzählte, dass ihr Sohn samt einer Kette gefunden wurde, die er seit dem Tod seines Bruders im Jahr 2011 trug. Da sich ihr Sohn momentan in einem schlechten körperlichen, als auch seelischen Zustand befinde, gehe sie davon aus, dass er misshandelt worden sein könnte. Die Polizei sei nach Rudys Verschwinden von Suizid ausgegangen. Seit sein Bruder verstarb, habe der junge Mann an Depressionen gelitten.

Schon damals glaubte Rudys Mutter nicht an die Erklärung der Ermittler für das Verschwinden ihres Sohnes: „Er hat so ein großes Herz. Er liebt mit seinem ganzen Herzen“, so Janie Santana damals. „Deshalb wissen wir, dass er nicht einfach so von alleine verschwinden würde.“

Zu Rudys Gesundheitszustand gab die Familie bekannt, er könne nicht sprechen und sei nicht in der Lage, mit ihnen zu kommunizieren. Um sein Trauma zu überwinden, erhalte der 25-Jährige nun die Pflege, die er brauche. Die örtliche Polizei nahm ihre Ermittlungen in dem Fall neu auf.