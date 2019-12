Acht Tipps bei Eisfüßen in der kalten Jahreszeit

Gegen Eisfüße im Winter helfen unter anderem die folgenden Maßnahmen:

1. Tragen Sie Wärmesocken mit eingenähten Metallfasern, diese halten die Füße ganz besonders warm. 2. Achten Sie darauf, dass Ihre Winterschuhe nicht zu eng sind, damit eine gute Durchblutung der Füße möglich ist. 3. Legen Sie Schuhsohlen mit Lammfell in die Schuhe, damit die Fußsohlen warm bleiben. 4. Reiben Sie Ihre Füße mit wärmenden Fußcremes ein. Diese regen die Durchblutung der Haut an und führen so zu warmen Füßen. 5. Richtiges Sitzen fördert die Durchblutung in den Füßen. Dafür sollten die Beine bequem nebeneinander stehen, anstatt übereinander geschlagen zu werden. 6. Zehen- und Fußgymnastik kurbeln für einige Zeit die Durchblutung in den Füßen an und lassen diese erwärmen. 7. Regelmäßige Saunagänge sowie Kneippgüsse und Wechselduschen trainieren die Gefäße. Diese ziehen sich in den Füßen nicht so stark zusammen. Dadurch bleiben die Füße warm. 8. Fünfminütige Fußbäder mit ätherischen Ölen erwärmen die Füße ganz besonders.

