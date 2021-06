Adabei kommt mit Ringelnatz-Abend nach Nordhausen und Neustadt

Nordhausen. Live-Musik erklingt in der Burgruine und im Freibad.

Endlich ist es wieder so weit. Die Südharzer dürfen sich auf Live-Musik freuen. Die Band „Adabei“ tourt demnächst mit ihrem Joachim-Ringelnatz-Abend durch die Region. Am 18. Juni ist sie ab 19.30 Uhr in der Burgruine Hohnstein bei Neustadt zu erleben. Das zweite Konzert mit der überwiegend romantischen Musik folgt am 19 Juni um 20.30 Uhr im Salzaquellbad in Nordhausen. Und schließlich gestaltet „Adabei“ am 20. Juni um 11 Uhr einen Frühschoppen in der Schönen Aussicht in Nordhausen. Die Karten für den Ringelnatz-Abend kosten 10 Euro. Der Eintritt zum Frühschoppen ist frei.