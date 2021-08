Die Teilnehmer des Graffiti-Workshops an der Petersbergschule sammeln Ideen für ihr Abschlusswerk.

Ärger in Nordhausen: Kaum sind kleine Kunstwerke an der Wand, werden sie zerstört

Nordhausen. Der Graffiti-Workshop an der Petersbergschule hat den Teilnehmern Spaß bereitet. Aber es gab auch einen Wermutstropfen im Freudenbecher.

In der zweiten Ferienwoche fand an der Nordhäuser Petersbergschule ein Graffiti-Workshop statt, berichtet Teamteacherin Annika Launer. Gemeinsam lernten die Schüler, wie vielseitig die Gestaltung mit Spraydosen sein kann und welche Möglichkeiten es gibt, auch legal an Wänden kreativ zu sein.

Graffiti-Artist Jan Diercksen sowie die Teamteacher Annika Launer und Tobias Trautewein unterstützten die jungen Künstler. Zunächst gab es erst einmal die Möglichkeit, sich kennenzulernen durch viele Spiele und Gespräche. Dann ging es direkt los mit ersten Tags auf Papier und den Grundlagen zum Thema Graffiti.

Der zweite Tag stand ganz unter dem Motto „Respekt und Toleranz“. Gemeinsam sprachen die Schüler über Vorurteile, wie diese entstehen und machten sich bewusst, woher eigentlich Diskriminierung und Rassismus kommen.

Jan Diercksen zeigte den Schülern, wie sie mit Spraydosen umgehen und worauf sie so alles achten müssen. Dank der Jugendkoordinatorin Katrin Heidelberg stand den Schülern die nördliche Turnhallen-Außenwand auf dem Petersberg als Fläche zur Verfügung.

Drei Tage verbrachten die Workshop-Teilnehmer an der legalen Graffiti-Wand und sammelten viele Ideen, die sie schlussendlich auch umsetzten.

Zusätzlich bekamen die Schüler von der Stadt Nordhausen eine Bank bereitgestellt, die sie ebenfalls gestalten durften und die demnächst auf dem Schulhof aufgestellt werden soll. So wird es für die Mädchen und Jungen der Petersbergschule ab dem neuen Schuljahr eine weitere Sitzmöglichkeit auf dem Hof geben.

„Leider mussten wir am Donnerstag bereits feststellen, dass unsere Anfänge auf der Wand zum Teil zerstört und übermalt wurden“, berichtet Annika Launer. „Das finden wir sehr schade und hoffen, dass das vollendete Werk, in welchem viel Zeit und Herzblut steckt, lange unversehrt bleibt.“

Die Schüler und Pädagogen danken allen Helfern und Sponsoren, die diese kreative und lehrreiche Woche ermöglicht haben.