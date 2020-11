Riccardo Roßmell ist mit seiner Geduld am Ende. Er würde gern immer höflich und freundlich bleiben, sagt der parteilose Ortsteilbürgermeister, aber das falle ihm im Verhältnis zum Nordhäuser Rathaus zunehmend schwerer. „Ich bin stinksauer.“

Stempeda braucht einen neuen Spielplatz. Die frühere Anlage am alten Sportplatz gibt es nicht mehr. Geblieben sind nur die Geräte am Weißen Stieg. „Das ist eher ein Spielpunkt, kein Spielplatz“, kommentiert Roßmell das Vorhandene.

Der Bedarf ist da. 43 der 264 Dorfbewohner sind Kinder. „Und für nächstes Jahr sind schon drei weitere Kinder in der Produktion“, verrät Roßmell.

Trotz allem: Stempedas Wunsch bleibt im Nordhäuser Rathaus unerfüllt. Auch Roßmells Amtsvorgänger Detlef Basler ist sehr verärgert: „Seit zwei Jahren warten wir auf den neuen Spielplatz. Es liegt am fehlenden Willen der Stadt, nicht am Geld.“

Steffen Meyer ist als Sachgebietsleiter für Umwelt und Grünordnung auch für alle 40 Spielplätze in der Stadt und den Ortsteilen zuständig. Bisher sei Stempeda noch nicht an der Reihe gewesen, weil andere Anlagen älter und dringender waren. Doch nun sei er „vorsichtig optimistisch“, dass Stempeda im nächsten Jahr berücksichtigt werden kann.

Die Mehrheit der Dorfbewohner wünsche sich den Erhalt des Spielplatzes am Weißen Stieg, meint Meyer. Deshalb soll dieser erweitert werden. „Dafür müssen wir Baufreiheit schaffen.“ Meyer spricht vom Roden einiger Bäume und Hecken bis Februar. Das Finanzielle müsse noch geklärt werden.

Roßmell kontert: „Mir geht es erst mal um ein Konzept.“ Die Stadt solle zunächst schauen, was möglich ist und wie viel es kostet, bevor Bäume gerodet werden. „Ohne Konzept wissen wir gar nicht, was hier machbar ist“, sagt der Ortsbürgermeister. „Wir verlangen nichts Teures. Eine Sandkiste, eine Wippe.“

Anfang November hatte Roßmell im Stadtrat bewusst im nicht öffentlichen Teil seinen Spielplatzwunsch als „freundliche Erinnerung“ geäußert. Der verhallte echolos. In dieser Woche sprach er das Thema am Mittwochabend in der öffentlichen Fragerunde des Stadtrates erneut an. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) ließ ihn abtropfen mit der Bemerkung: Er erkenne hier keine Frage. Eine Antwort blieb er daher schuldig. Am Donnerstag sagte Riccardo Roßmell, nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hatte: „Ich komme mir verarscht vor.“