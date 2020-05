Nordhausen. Die Nordhäuser AfD übt heftige Kritik an den geplanten Regeln zur Kinderbetreuung in den Kindergärten.

AfD vermisst Stimme aus dem Landkreis

Die Nordhäuser AfD kritisiert die „unhaltbaren Regeln zur Kinderbetreuung“. Ihr Stadtratsfraktionschef Jörg Prophet meint: „Die in Erfurt erlassenen Regeln sind total absurd und völlig praxisuntauglich.“ Er fragt, wie die betroffenen Bürger die Kinderbetreuung absichern sollen, wenn das Kind nur alle zwei Tage oder alle zwei Wochen in Schule oder Kita gehen kann? „Sollen denn die Eltern alle 14 Tage Urlaub nehmen, am besten noch im Wechsel mit dem Partner, oder soll man sich dauerkrank melden?“, blickt Prophet verständnislos auf die geplanten Regeln.

Die Nordhäuser AfD vermisse „immer wieder eine starke Stimme aus dem Landkreis, welche in Erfurt die Lebensrealität darstellt und den Schutz für die gesunden Bürger einfordert“. 83.000 Menschen in Quarantäne zu schicken sei keine Strategie, sondern eine „gesundheitspolitische Bankrotterklärung“.