Aktueller Dieselpreis ist im Kreis Nordhausen bundesweit mit am höchsten

Es ist eine Momentaufnahme, und doch sprechen die Zahlen Bände: Der Preis für Superbenzin im Landkreis Nordhausen ist am Montag kurz nach 10 Uhr höchst unterschiedlich, schwankt laut Vergleichsportal benzinpreis.de je nach Tankstelle zwischen 1,37 Euro und 1,51 Euro. Das sind zehn Prozent Unterschied beim gleichen Produkt. Beim Diesel ist die Spanne zwischen 1,22 Euro und 1,35 Euro ähnlich groß.

15 Tankstellen gibt es im Südharz, wobei sich zwei Drittel in Nordhausen konzentrieren. Die anderen fünf verteilen sich auf Bleicherode (2), Nohra, Mackenrode und Niedergebra. Wer in den Landgemeinden Harztor und Heringen wohnt, muss ziemlich weit fahren fürs Tanken.

Wo die Tankstellen-Konkurrenz besonders groß ist, ist der Preis mitnichten automatisch relativ niedrig: Mit Aral, Shell und Total sind vielmehr drei Marken präsent, die auch im bundesweiten Ranking angesichts relativ hoher Preise seit Jahren Spitzenplätze einnehmen.

Die Tankstellenpächter der großen Anbieter müssen dies hinnehmen – Einfluss haben sie auf die Preisgestaltung nicht: „Wir bekommen die Preise aus Berlin gemeldet“, sagt beispielsweise die Pächterin der Bleicheröder Total-Tankstelle. Kurz nach 10 Uhr kann sie am Montag noch mit dem zweitbesten Preis für Super aufwarten – zehn Minuten später aber sollte die Anzeige schon um sieben Cent steigen.

Tanken im Südharz billiger als an der A4

Das mehrmalige Auf und Ab an den Preistafeln an nur einem Tag ist normal. Laut ADAC liegen die Spitzen zwischen 6 und 8 Uhr, um die Mittagszeit und zwischen 17 und 19 Uhr – dann also, wenn viele Autofahrer unterwegs sind.

Aussagekräftig sind deshalb Durchschnittspreise für ein Jahr. Der Blick auf die Statistiken bei benzinpreis.de zeigt, dass Benzin voriges Jahr nirgends so teuer war wie in Thüringen, beim Diesel belegte der Freistaat Rang 12.

Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen, versucht sich in einer Erklärung: Prinzipiell spiele die Entfernung zur nächsten Raffinerie eine Rolle – längere Transportwege bedeuten höhere Preise. Thüringen sei ein relativ bevölkerungsarmes Bundesland mit vergleichsweise wenigen Tankstellen. Dementsprechend gebe es nicht viel Konkurrenz, die den Preis drückt. Der Kunde müsse abwägen, ob sich der Umweg zu einer günstigeren, dafür aber weiter entfernten Tankstelle lohne.

So benachteiligt sich der Thüringer Norden gegenüber der Städtekette an der A 4 oft fühlt oder fühlen muss: In Sachen Spritpreisen ist die Region eine bessere. Vergangenes Jahr schaffte es der Südharz im Ranking von insgesamt 402 Landkreisen bundesweit immerhin auf Platz 223. Dieser Platz im hinteren Mittelfeld ist vor allem dem Durchschnittspreis für Super von 1,43 Euro geschuldet (Platz 250), während Dieselkäufer pro Liter 1,25 Euro bezahlen mussten, so dass es für Platz 165 reichte.

Sparen konnte, wer im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Harz tankte, wo Benzin im Schnitt ein Cent billiger war. Diesel war im Kyffhäuserkreis gar zwei Cent günstiger. Demgegenüber schnitten das Eichsfeld und der Landkreis Mansfeld-Südharz im Preisvergleich für 2019 schlechter als Nordhausen ab. Diesel zum Beispiel war beim westlichen Nachbarn im Schnitt ein Cent teurer.

Preisvergleich der Autofahrer stärkt Wettbewerb

Spritpreise sind Marktpreise, von Angebot und Nachfrage bestimmt. Der ADAC rät zum Preisvergleich vorm Tanken via Handyapp, mitunter lohne sich ein kleiner Umweg. Dies stärke, sagt Sprecherin Manuela Simon, auch den Wettbewerb der Tankstellen in einer Region. Das Preisniveau insgesamt sinkt also, je mehr preisbewusste Autofahrer es gibt.

So groß die Preisspanne innerhalb eines Landkreises mit 15 Tankstellen ist, so groß ist sie auch bundesweit: Je nach Landkreis bewegte sich der Durchschnittspreis für Super-Benzin vergangenes Jahr zwischen 1,38 Euro und 1,55 Euro pro Liter, bei Diesel zwischen 1,21 Euro und 1,38 Euro pro Liter.

Das Jahr 2020 allerdings brachte für Autofahrer bislang weniger gute Nachrichten: Seit Monatsbeginn hat sich der Landkreis Nordhausen auf Platz 362 manövriert, da die Spritpreise – vor allem für Diesel – noch stärker vom Bundesschnitt abwichen, und zwar nach oben. Für Diesel mussten Autofahrer dieses Jahr im Schnitt im Landkreis 1,34 Euro bezahlen, acht Cent mehr als im Jahresschnitt von 2019. Beim Super war das Plus mit zwei Cent auf nunmehr 1,45 Euro deutlich niedriger.

Beinahe der teuerste Landkreis zum Tanken war der Südharz am Neujahrstag (Platz 377), wobei schon wenige Stunden später Platz 283 erreicht wurde.

Der Vergleich: die Spritpreise der Region

Rang / Region - Preis für Super-Benzin - Preise für Diesel (Durchschnitt für 2019)

99 / Kyffhäuserkreis - 1,425 Euro pro Liter - 1,239 Euro pro Liter

138 / Landkreis Harz - 1,426 - 1,250

266 / Eichsfeldkreis - 1,436 - 1,264

223 / Landkreis Nordhausen - 1,434 - 1,258

249 / Landkreis Mansfeld-Südharz - 1,435 - 1,257