Sophia Thomalla soll mit dem Tennis-Olympiaspieler Alexander Zverev liiert sein. So sah ihr Liebesleben in der Vergangenheit aus:

Berlin. Alexander Zverev soll seit Kurzem mit Sophia Thomalla glücklich sein. Weniger positiv sind die Schlagzeilen, die seine Ex betreffen.

Aktuell häufen sich die Schlagzeilen um Alexander Zverev. Einerseits steht am 8. Oktober das nächste Turnier des Tennis-Spielers beim Indian Wells Masters an. Gerüchten zufolge hat der 24-Jährige außerdem seit rund sechs Wochen eine neue Frau an seiner Seite - Moderatorin Sophia Thomalla. Die positiven Neuigkeiten werden allerdings von üblen Nachrichten überschattet. Bis heute beschäftigen Zverev Gewaltanschuldigungen.

Die Vorwürfe stammen von seiner Ex-Freundin Olga Sharypova und beziehen sich auf die Vergangenheit. Die junge Frau wirft dem Sportler vor, sie im Oktober 2019 während des Masters-Series-Turniers in Shanghai geschlagen zu haben.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gewaltvorwürfe: Zverev bezieht Stellung

Der Vater einer sieben Monate alten Tochter, die er gemeinsam mit Model Brenda Patea hat, äußerte sich bereits mehrmals zu den Anschuldigungen seiner Ex-Partnerin und bestritt diese vehement. Seine jüngste Stellungnahme veröffentlichte er am 4. Oktober dieses Jahres auf Twitter. In dem Beitrag dementierte Zverev die Vorwürfe erneut. Außerdem schrieb er, dass er die Untersuchung der der Vorwürfe durch die Tennis-Organisation ATP begrüße.

"Die gegen Alexander Zverev erhobenen Vorwürfe sind ernst zu nehmen und wir haben die Verpflichtung, ihnen nachzugehen. Wir hoffen, dass unsere Ermittlungen es uns ermöglichen werden, den Sachverhalt aufzuklären, um daraus die richtigen Schlüsse für unser weiteres Vorgehen zu ziehen", wurde ATP-Chef Massimo Calvelli in einer Erklärung der Spieler-Organisation zu dem Thema zitiert.

Zverev selbst habe nach eigener Aussage bereits vor Monaten um eine unabhängige Prüfung der Anschuldigungen gebeten. (day/afp)