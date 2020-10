Die Metallberufe sind Sömmerdaer Kernkompetenz, so etwas wie die DNA der hiesigen Industrieentwicklung seit mehr als 100 Jahren. Die Fortführung dieser für sie existenziell wichtigen Tradition sehen die Nachfolger von Dreyse, Rheinmetall und Büromaschinenwerk jetzt akut gefährdet.

Vor ein paar Tagen bekamen sie alle Post, wurden zu einem Informationsgespräch in den Sömmerdaer Schulteil der Staatlichen Berufsbildenden Schule Weimarer Land/Sömmerda. Dort werden für Industrieunternehmen wie Erdrich Umformtechnik Orlishausen, Mubea Weißensee, Febana, Stockmann und Bohai Trimet (alle Sömmerda) – neben anderen Ausbildungsprofilen – Werkzeugmechaniker und Maschinen-/Anlagenführer ausgebildet. Das macht die Schule anerkannt gut. 2017 und 2019 hat der beste Werkzeugmacher des Freistaats jeweils in Sömmerda das theoretische und praktische fachliche Rüstzeug erhalten. „Wir haben hier alles, was notwendig ist: Schule, Lehrer, Lehrplan, Ausbilder, Industrie“, sagt Veit Stockmann, Geschäftsführer der Stockmann Prüf- und Qualitätszentrum GmbH.

Jetzt aber werden die Metaller-Azubis auf Weisung des Staatlichen Schulamts von Sömmerda abgezogen, sie sollen in Gotha unterrichtet werden. Darüber wurden die Ausbildungsbetriebe jetzt informiert. Deshalb waren sie in die Schule eingeladen worden.

Hintergrund ist, dass in diesem Jahr die eigentlich notwendige Zahl von 15 Schülern für die Metaller-Klasse in Sömmerda nicht erreicht wurde. Coronabedingt, wie Sebastian Heinemann, Ausbildungsleiter bei Erdrich Umformtechnik, unterstreicht. „Es konnten zum Teil im Lockdown nicht einmal die Gespräche geführt werden. Das Arbeitsamt sagt uns, es gibt viele junge Menschen, die nicht vermittelt wurden, die Zeit jetzt irgendwie überbrücken.“

Marcus Bals, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung im Sömmerdaer Landratsamt, hält die Entscheidung für kurzsichtig – und es scheine, als sei vom Schulamt mal wieder nur nach einem Anlass gesucht worden, das Schulschließungsthema durch die Hintertür wieder aufs Tapet zu bringen. Unnötigerweise. Bals: „Nach allem, was wir wissen, gibt es für nächstes Jahr wieder mindestens 25 Interessenten.“

Für die Ausbildungsverantwortlichen der Sömmerdaer Industriebetriebe schrillen dennoch alle Alarmglocken. „Das ist der Anfang vom Ende“, sagt Heinemann. Stefan Wiebach (Febana Feinmechanische Bauelemente), selbst Absolvent im letzten DDR-Jahrgang der Berufsschule, sieht das nicht anders: „Machen wir uns doch nichts vor: Bleibt es dabei, dass die Metaller nicht mehr in Sömmerda beschult werden, ist die ganze Berufsschule in zwei, drei Jahren dicht!“ Das Vorhaben sei nicht nur kontraproduktiv, sondern sogar existenzgefährdend. Es laufe zudem allen Bestrebungen entgegen, die gemeinsame Industriegroßfläche IG-3 Sömmerda-Kölleda ins Laufen bringen zu wollen. „Wer soll sich da noch ansiedeln, wenn sein Nachwuchs nicht mehr hier ausgebildet werden kann?!“, fragt er.

Schon in der nächsten Bewerbungsrunde würde das Fehlen einer Berufsschulchance in Sömmerda die hiesigen Unternehmen für die Kandidaten unattraktiver machen. Vielleicht, wahrscheinlich, bestimmt sei genau das beabsichtigt.

Die Argumente, die Metall-Azubis nun nach Gotha zu schicken, kann Veit Stockmann nicht nachvollziehen. „Dort sind es aktuell auch nur 8 Auszubildende. Kommen unsere hinzu, sind es 16. Was nichts anderes bedeutet, dass die Klasse – coronabedingt – geteilt werden muss. Da können unsere Leute, zumal mit der Aussicht, dass die Klasse nächstes Jahr wieder voll ist, doch auch gleich hier bleiben.“ Es sei doch sinnvoller, die Chance kleinerer Lerngruppen zu nutzen, um die Corona-Ausfälle zu kompensieren. „Angeblich, heißt es ja immer, liege es nicht am Geld. Aber meiner Meinung nach geht es hier nur ums Geld“, so Stockmann.

Marcus Bals sagte, dass Landrat Harald Henning (CDU) gegenüber Bildungsminister Helmut Holter (Linke) den Erhalt des Metall-Ausbildungszweigs an der Sömmerdaer Berufsschule schriftlich gefordert habe. Auch Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt, habe sich deswegen an das zuständige Ministerium gewandt.