Landkreis. Der Landkreis Sömmerda beteiligt sich an der Aktion am 10. September. Ziel ist es, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren.

Alle Sirenen heulen am bundesweiten Warntag auf

Der Landkreis Sömmerda beteiligt sich am 10. September am bundesweiten Warntag. Um 11 Uhr werden an diesem Tag alle im Landkreis vorhandenen 87 Sirenen ausgelöst. Die Sirenen können über Funk angesteuert werden.