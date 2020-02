Allergiker leiden bereits im Januar unter Pollenflug

Die Augen tränen und jucken, die Nase kribbelt, und die Luft wird eng. Typische Symptome bei Pollenflug. Aber das schon im Januar? „Ja, die Haselpollen sind in diesem Jahr früh dran“, sagt Ärztin Julia Brinkmann von der Kaufmännischem Krankenkasse (KKH).

Die Ursachen seien verschieden, so die Expertin, und nennt als einen Grund die Wetterbedingungen. Der Winter sei vielerorts mild und meist frostfrei, so dass die Bäume bereits jetzt blühen. Die Belastungen derzeit sind natürlich schwächer, als während der Hauptblütezeit der Hasel im Februar und März. Dennoch kämpfen Allergiker momentan mit den typischen Heuschnupfensymptomen.

Die Ärztin empfiehlt, die Symptome abklären zu lassen, ob es sich um eine Erkältung oder doch um eine Reaktion auf Pollen handelt.

Bei einer Allergie reagiert das körpereigene Immunsystem stark abwehrend gegen an sich harmlose Stoffe aus der Umwelt, sogenannte Allergene. Während der Heuschnupfenzeit, so Julia Brinkmann, wird vor allem die Einnahme sogenannter Antihistaminika empfohlen. Sie blockieren die Freisetzung des Histamins und verringern so die Allergiebeschwerden. Diese Medikamente gibt es in Form von Tabletten, Tropfen, Spray oder Saft. Neuere Präparate machen zudem nicht mehr so müde wie noch vor einigen Jahren.

Eine frühzeitige Erkennung ist wichtig, um sich vor allergischem Asthma zu schützen. Doch manch einer leidet schon darunter. Der frühe Pollenflug ist für diese Menschen erst recht belastend. Die Atemwege seien schon verhältnismäßig früh entzündet und verengt, so Brinkmann. Hinzu können tränende Augen oder eine laufende Nase kommen. Das sei von Patient zu Patient unterschiedlich. „Aber die meisten, die allergisches Asthma haben, die sind medikamentös eingestellt und müssen gegebenenfalls das gesamte Jahr über Sprays benutzen.“

Julia Brinkmann gibt den Hinweis, dass Menschen, die auf Haselpollen reagieren, auch auf etwaige Kreuzallergien achten sollen. Das bedeute, dass diese Menschen auch auf Hausstaub, Milben oder Tierhaare reagieren können. „Das muss dann ein Test ergeben.“ Denn eine Haselpollenallergie bedeute nicht automatisch, dass der Betroffene keine Haselnüsse essen dürfe. Das kann sein, muss aber nicht. Denn erst bei einem Allergietest können die Ärzte herausfinden, ob Patienten auf die Blüte oder die Frucht reagieren. Bei einer Kreuzallergie, so Brinkmann, sollten die Betroffenen auch auf den Genuss von Äpfeln und Erdbeeren achten, denn beides kann eine Reaktion hervorrufen. „Viele wissen das nicht, aber eine Erdbeere ist eine Nussfrucht.“

Dem Pollenflug aus dem Weg zu gehen, ist schwierig. Allergikern, die stark betroffen sind, empfiehlt die Ärztin daher eine Desensibilisierung. Dabei wird dem Patienten der Stoff, auf den er allergisch reagiert, gespritzt.

Tipps für den Alltag:

Während der Hauptblütezeit längere Aufenthalte im Freien meiden.

Pollenfilter im Auto installieren.

Pollenschutzgitter an den Fenstern anbringen.

Vor dem Zubettgehen Haare waschen.

Kleidung nicht im Schlafzimmer ausziehen.

Nase mit Hilfe einer Nasendusche spülen.

Fenster nachts schließen.