MontanaBlack sei "wohl am tiefsten Punkt" seines Lebens angekommen, "körperlich und mental".

"Am wohl tiefsten Punkt meines Lebens": Streamer MontanaBlack zieht sich zurück

Buxtehude. Marcel Eris alias "MontanaBlack" ist Deutschlands Streaming-König. Jetzt hat er seinen Rückzug auf Zeit bekannt gegeben: Er werde vorerst nicht mehr streamen.

Der Videospiel-Streamer MontanaBlack hat eine Auszeit von seiner Internet-Präsenz angekündigt. "Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen,körperlich und mental", schrieb der 33-Jährige am Samstagabend auf Twitter. Es seien "einige Sachen passiert, außerhalb des Internets". MontanaBlack, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, stammt aus Buxtehude und ist einer der erfolgreichsten Streamer in Deutschland.

Momentan wisse er noch nicht, wann oder wie er zurückkomme, schrieb er. Auch sein Podcast "Chatgeflüster" mit dem Streamer Simon Unge soll zunächst pausieren. Es werde keine neue Podcast-Folge geben, "bis es wieder besser ist", teilte Unge auf Twitter mit.

Alles Gute Monte, deshalb aktuell auch kein Podcast bis es wieder besser ist.

Mein erster tweet dazu war noch sehr allgemein gehalten aber jetzt wisst ihr ja bescheid.

Bis Sonntag 💚 https://t.co/rrHP98gnrk — Unge (@unge) February 19, 2022

Zuvor hatte MontanaBlack bereits mehrere Tage lang keine neuen Videos auf der Plattform Twitch veröffentlicht. Dort spielt er sonst Videospiele live vor Publikum.