Hamburg. Tödliche Schüsse bei den Zeugen Jehovas: Die Polizei Hamburg äußert sich. Sehen Sie die Pressekonferenz zum Amoklauf im Livestream.

Bei einem Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas wurden am Donnerstagabend in Hamburg acht Menschen getötet – darunter auch der mutmaßliche Täter. Am Freitag um 12 Uhr wollen sich die Behörden zu den Geschehnissen und zum aktuellen Stand der Ermittlungen äußern. Hier können Sie die Pressekonferenz im Livestream verfolgen.

Amoklauf in Hamburg: Das ist bisher bekannt

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Donnerstagabend ab 19 Uhr eine Veranstaltung im Königreichsaal der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf abgehalten. Um 21.08 Uhr ging dann ein Notruf bei der Polizei ein – Zeugen meldeten Schüsse.

Die Polizei spricht inzwischen von einem Amoklauf, insgesamt sollen acht Menschen getötet worden sein. Mindestens acht weitere seien zum Teil schwer verletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um ein ehemaliges Mitglied der christlich-fundamentalistischen Religionsgemeinschaft handeln. Mehr Informationen zu den Zeugen Jehovas finden Sie hier. (fmg)