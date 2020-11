Amtsarzt bittet um Verständnis für Maßnahmen

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Dhein, appelliert an die Einwohner des Landkreises, sich an die geltenden Vorschriften zu halten. In einer über das Landratsamt am Mittwochmittag verbreiteten Erklärung bedankt er sich für das Verständnis, die Geduld und Mithilfe bei der Bekämpfung der Pandemie.

Es sei zu bemerken, dass auch im Altenburger Land die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen und sich die Dynamik des Geschehen steigere. „Im Gegensatz zur ersten Welle im Frühjahr ist das Infektionsgeschehen inzwischen aber wesentlich breiter gestreut“, so Dhein. Dies sei in ähnlicher Weise in der ganz Deutschland zu beobachten. Das Altenburger Land in seiner Thüringer Randlage sei eine Region mit sehr vielen Pendlern. Insofern lasse sich das Infektionsgeschehen gerade nicht von dem in den benachbarten Kreisen trennen. Somit sei es momentan sinnvoll, die Infektionsschutz-Maßnahmen in gleicher Weise durchzuführen wie auch in den Nachbarregionen. Daher werde zunächst im Altenburger Land auch so verfahren, wie dies in den seit dem 2. November geltenden Verordnungen für ganz Thüringen geregelt ist. Erst wenn sich ein regional-spezifisches Geschehen abzeichne, könne man auch wieder regionale Maßnahmen für das Altenburger Land treffen, etwa eine Allgemeinverordnung.