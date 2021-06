Der Zirkus Zappelini probt im Januar 2020 für das „Stückwerk Nr. 17“ auf der Bühne im Großen Haus des Theaters in Nordhausen.

Anfänger können in Nordhausen Zirkustricks lernen

Nordhausen. Für das Zappelini-Projekt wird Nachwuchs gesucht. Mitte Juni starten neuen Einsteiger-Kurse.

Der Zirkus Zappelini sucht neue junge Artisten fürs Training, die Shows und all die Abenteuer, die man dort bestehen kann. In den kommenden drei Wochen kann man jonglieren, balancieren und Zirkustricks lernen. Ein Kurs startet am 14. Juni um 14 Uhr im Jugendclubhaus und wird jeden Montag wiederholt. Der zweite Kurs ist dienstags. Die Einsteiger sollten mindestens 8 Jahre alt sein.

Kontakt unter Telefon: 0176 232 979 83