Angebot im Südharz: Wandertour rund um die Pfaffenköpfe

Steigerthal. Der Südharzer Landschaftspflegeverband lädt in der Adventszeit zu einem Ausflug in die Natur ein.

Wer auch in der Winterzeit gern einmal den Reiz der Südharzer Gipskarstlandschaft genießen möchte, ist am Sonnabend, 4. Dezember, zu einer Adventswanderung herzlich eingeladen. Gastgeber ist der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser. Die Tour führt rund um die Pfaffenköpfe.

Heike Stolle und Silke Staubitz warten mit Geschichten und Informationen zum Gebiet auf. Start ist um 13 Uhr am Infopavillon an der Straße zwischen Buchholz und Steigerthal, wo auch Parkflächen für die Autos sind. Der acht Kilometer lange Weg führt durch Steigerthal zu den Bärenlöchern und der Haselhai-Bachschwinde. Eine Rast ist an den Glockensteinen. Von dort geht es zurück entlang des Roßmannsbaches und durch das Naturschutzgebiet Pfaffenköpfe.

Anmeldung zur Wanderung unter Tel.: 03631/496 69 78 oder per E-Mail an hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de.