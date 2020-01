Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angebote in Nordhausen: Bücherflohmarkt und Lesecafé

Zu ihrem nächsten Bücherflohmarkt heißt die Nordhäuser Stadtbibliothek am 1. Februar in der Zeit von 10 bis 13 Uhr alle Leseratten willkommen. Das nächste Lesecafé ist für den 5. Februar ab 16 Uhr geplant. Bodo und Hildegard Seidel stellen die Familie Mendelssohn, eine deutsche Bankiers-, Gelehrten- und Künstlerfamilie, vor. Die Familie geht zurück auf den Kaufmann und Philosophen Moses Mendelssohn (1729–1786). Bekannte Namen und herausragende Leistungen sind mit ihm verbunden. Wer kennt nicht Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine Schwester Fanny? Bis in unsere Zeit reicht die Familiengeschichte mit Wissenschaftlern und Künstlern, die in Deutschland, Israel, den USA und zahlreichen anderen Ländern leben. Der Eintritt ist frei.