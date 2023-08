Berlin. Anhaltender Regen, verschlammte Veranstaltungsflächen: Nun erlässt das Wacken-Festival einen Anreisetstop. Alles über den Schlamassel.

Viele hatten es befürchtet, nun ist es traurige Gewissheit: Kurz vor Beginn hat das Heavy-Metal-Festival in Wacken (W:O:A) am Dienstag einen Anreisestopp verhängt. Wegen des verschlammten Geländes dürfen die Fans nicht mit dem Auto anfahren.

Das Campinggelände darf nicht länger mit Autos befahren werden. Nach dem anhaltenden Regen sind die Veranstaltungsflächen und Zuwege faktisch unpassierbar. Das Wetter ist seit Tagenschlecht – und keine Besserung in Aussicht.

Bis zum Festivalende sind sämtliche Metalheads in Kraftfahrzeugen angehalten, ihre Anreise abzubrechen oder gar nicht erst anzutreten. "Ausschließlich Fahrzeuge, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befinden, versuchen wir, auf dem "Holy Ground“ unterzubringen, so der Veranstaiter. Und: "Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung – zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A – treffen zu müssen.“

Das Wacken Festival 2023 beginnt mit Matsch. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Viel Regen am Montag hat den Campingplätzen arg zugesetzt. Auf den Wegen versinkt so mancher Metalhead bis über die Knöchel im Matsch. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wer mit dem Auto anreist, brauchte Geduld. Nach Angaben der Veranstalter schleppen rund 70 Traktoren Fahrzeuge der Besucher auf den Holy Ground, wie die Metalfans die Acker in Wacken nennen. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Weil weiterer Regen und auch Gewitter erwartet werden, haben die Veranstalter die Anreise komplett gestoppt. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wer es bereits auf das Gelände geschafft hat, feiert dagegen. Aus Boxen erklingt Heavy-Metal, unter Zelt-Pavillons überbrücken Besucher Regenschauer, mit Bier trinken und Karten spielen. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Und klar, das berühmte langgezogene Wackeeeeen ist auch zu hören. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Dabei ist noch nicht einmal klar, ob das Festival so stattfinden kann. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das Wacken Open-Air (WOA) vom 2. bis 5. August gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt und ist mit 85 000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

85.000 Heavy-Metal-Fans erwartet – wie viele schaffen es bis Wacken?

Weitere Informationen zu dem Umgang mit den knapp 300 Euro teuren Tickets sind noch ungeklärt. Die Veranstalter gaben zunächst nicht bekannt, wie viele der 85.000 erwarteten Besucher bereits vor Ort sind.

Die drastische Entscheidung hatte sich abgezeichnet. Bereits am Montag hatten die Veranstalter gebeten, die Anreise nach Möglichkeit nach hinten zu verschieben. Der Dienstag gilt als einer der Hauptanreisetage. Offiziell beginnt das Festival am Mittwoch. (fmg)